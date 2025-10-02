流感提早報到進入流行期！自費口服抗病毒「舒伏效」傳缺貨 疾管署出手

快訊

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
流感今年相較往年提早報到，預估10月會迎來一波高峰，不過有藥師反應自費抗病毒藥物「舒伏效」大缺貨，疾管署發言人曾淑慧今受訪回應，比照疫苗先「公費轉自費」之後再回補，先釋出庫存的2.5萬人份給廠商。本報資料照片
流感今年相較往年提早報到，預估10月會迎來一波高峰，不過有藥師反應自費抗病毒藥物「舒伏效」大缺貨，疾管署發言人曾淑慧今受訪回應，比照疫苗先「公費轉自費」之後再回補，先釋出庫存的2.5萬人份給廠商，主要還是儲備克流感及易剋冒等口服藥，不過公費用藥已經擴大到與流感重症高風險族群同住或是其照顧者，數量充足，民眾無需擔心。

基層藥師協會理事長沈采穎表示，紓伏效膜衣錠適用於治療5歲以上且體重20公斤以上病人A型及B型流行性感冒病毒急性感染，可以24小時內停止釋放病毒，快速改善症狀，也比較不會傳染給家人。不過目前國內許多藥局都叫不到貨，更傳出可能會缺貨到今年12月底至明年。

曾淑慧說，目前國內公費流感抗病毒藥物儲備充足，主要儲備克流感及易剋冒等口服藥，並與其他國家政策一致。而為自費舒伏效藥物僅有少量儲備，為戰備庫存，且用途以新型流感大流行為主，並非一般季節性流感的主要用藥。

曾淑慧表示，目前公費藥物使10月1日至31日針對用藥對象已放寬並放寬用藥對象已涵蓋9成以上流感重症高風險族群同住或是其照顧者，目前數量充足，民眾無須擔心用不到藥。

曾淑慧說，民眾若有自費用藥需求，疾管署也以釋出庫存提供給廠商，比照疫苗先「公費轉自費」，廠商須交保證金並在之後歸還，今上午已經通知廠商可辦理調貨事宜。

