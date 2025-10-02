使用基改豆包未標示、素高湯未標成分！連鎖素食店「妙觀音」挨罰6萬元

快訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
知名連鎖素食店「妙觀音素食」新莊新泰店，被查出未依規定標示基因改造食品相關資訊，且「招牌紅燒湯底」、「特製咖哩濃醬」成分標示未依規定展開。圖／食藥署提供
知名連鎖素食店「妙觀音素食」新莊新泰店，被查出未依規定標示基因改造食品相關資訊，且「招牌紅燒湯底」、「特製咖哩濃醬」成分標示未依規定展開。圖／食藥署提供

國內健身、減重風氣盛，不少年輕民眾也開始吃素維持身材，衛福部食藥署今天公告「114年素食餐飲業者稽查專案執行成果」，知名連鎖素食店「妙觀音素食」新莊新泰店，被查出未依規定標示基因改造食品相關資訊，且「招牌紅燒湯底」、「特製咖哩濃醬」成分標示未依規定展開，被依食安法第22、25條共裁處總公司6萬元罰鍰。

國內豆製品多使用非基因改造黃豆，民眾早已習慣。為此，食藥署南區管理中心主任魏任廷說，若業者使用基因改造產品，應在店鋪中明顯揭示，供民眾了解，但衛生局至妙觀音素食新莊新泰店稽查時，發現其中一項餐點「滷炸豆包」所使用「豆包」為基因改造黃豆製成，但店內並未依規定標示基因改造相關資訊，因此依法開罰3萬元。

妙觀音素食招牌紅燒湯底、特製咖哩濃醬兩項包裝產品，成分標示被查出「未依規定展開」。魏任廷說，業者產品應完整揭示成分，不可概括呈現，妙觀音素食這兩項產品，成分規格中標註「素高湯」，卻未明確指出，素高湯中使用何種成分，已違反相關規定，被地方政府衛生局，依「食安法」」開罰3萬元罰鍰。

魏任廷說，餐飲場所供應基因改造食品應依規定標示相關資訊，未標示者將違反食安法第25條規定，可依同法第47條處3萬元至300萬元罰鍰；完整包裝食品標示應符合食安法第22條、第28條相關規定，違反者可依同法第47條處3萬元至300萬元罰鍰、第45條處新台幣4萬元至400萬元罰鍰。

食藥署指出，本次稽查總共稽查142家素食餐飲業者，並抽驗247件成本及相關食材，整體抽驗合格率為99.6%，僅1家業者現場供應基因改造食品，未依規定標示，2件完整包裝食品，成分標示未展開，1件食品用洗潔劑未標示製造日期、產品淨重或容量。另，經抽驗1件素食食品檢出動物性成分與外包裝標示（蛋素）不符。

