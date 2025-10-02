原住民保留地禁伐補償金23億到位！原民會今撥付地方政府

原民會今天發布新聞稿指出，114 年度原住民保留地禁伐補償金今日如數撥付地方政府，經費計23億餘元，落實公務機關依法行政紀律、積極保障族人權益的使命，讓族人生計獲得穩固支持。

原民會表示，總統於去年6月24日公布《原住民保留地禁伐補償條例》修正案，自今年起，禁伐補償金由每公頃新台幣3萬元提高至6萬元，依法行政是法治國家行政權利的重要原則。去年11月7日行政院院長卓榮泰與立法院朝野黨團會商，為完備程序，依循預算法第91條、財政紀律法第5條之法定原則，辦理追加預算予以支應，原民會積極協調行政院主計總處籌編相關經費，今年3月10日向行政院送出追加預算，並與立法院立法委員溝通協商後三讀通過，並在9月17日經總統公布，經費計23億餘元，於今日如數撥付地方政府。

原民會統計，截至9月底止，已有超過5.2萬名族人完成申請，合格面積約8.3萬公頃，補償金額約49.8億元。原民會指出，這項政策不僅協助族人維持基本生計，更在環境永續、山林保育及防災減災等面向發揮深遠效益。禁伐補償金的發放，落實了「尊重原住民族歷史情感、兼顧環境保護」的核心精神。

原民會主委曾智勇Ljaucu‧Zingrur指出，禁伐補償政策是權益保障與自然保育並行的重要措施。未來將持續精進相關制度設計，積極傾聽部落心聲，確保執行效能持續提升。此政策也象徵政府與部落共同守護山林的決心，讓族人在傳統領域中能穩定生活並延續文化。

原民會表示，特別感謝總統賴清德、行政院長卓榮泰與立法委員對禁伐補償政策推動的高度重視與支持，亦感謝各界對本政策的關注與肯定。大家共同守護山林資源，確保原住民族世代安心生活，攜手邁向人權與永續並行的願景。