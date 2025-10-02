快訊

輝達進駐T17、18面臨破局？知情人士：北市仍有「2塊地」可參考

中度磁暴來了！下午2時起12小時 氣象署示警無線電通訊等恐短暫中斷

整理包／中秋節全台烤肉！各縣市限時開烤區總覽 誤踩禁地最高罰百萬

松山機場觀景台全面整建 陳世凱：中秋連假開放

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
交通部長陳世凱今日視察松山機場觀景台。民航局提供
交通部長陳世凱今日視察松山機場觀景台。民航局提供

歷經3年整建、耗資逾6,000餘億元的松山機場觀景台將在本周中秋連假重新開放。交通部長陳世凱2日視察時表示，觀景台不僅更新設施，並同步強化友善空間，盼成為台北市民及航空迷的新休閒地標。

松山機場觀景台自2011年啟用以來，一直是民眾賞機熱門據點，但因長期風吹日曬及人潮頻繁，木質平台老化，甚至出現不平情況，存在安全疑慮。台北國際航空站於2023年10月封閉觀景台，原規劃進行汰換木平台，但勘查發現樓板防水結構同樣老化，因此擴大為全面性整建工程。

此次工程重點包括：全面鋪設新防水層與塑木地板，並採用耐候性佳、符合綠建材規範的設計；增設綠化植生牆，提升休憩環境；同步改善廁所、哺集乳室及梯廳等公共空間，強化育兒友善與旅客便利性。

陳世凱表示，觀景台是許多人青春的回憶，如今全面升級，不僅安全性提升，還設有咖啡廳，適合家庭攜伴前來。他強調，將力拚中秋連假開放，讓民眾盡快重返觀景平台。

民航局指出，整建後的觀景台將提供安全、舒適的現代化休憩空間，兼顧航空迷與親子旅客需求，並成為台北新的文化休閒地標。不過，由於松山機場為軍民合用，提醒民眾拍照時須避免攝入國防部公告的營區區域。

