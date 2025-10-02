易免疫逃脫釀重症！ H3N2病毒「小弟變大哥」 台大專家：疫苗至少應打7成

今年流感疫情提前升溫，衛福部緊急宣布，開放民眾提前使用公費抗病毒藥物。台大公衛學院教授陳秀熙說，流感疫情加劇、官方積極因應背後原因，是國內長輩沒有「免疫印記」的H3N2病毒株，已從「小弟竄起變大哥」，出現黃金交叉，H3N2免疫逃脫機率高，且脆弱族群容易發生重症與死亡，建議國內疫苗比率至少應打到7成，才有足夠保護力。

陳秀熙表示，近年流感疫情，多以H1N1病毒株為主，有如「老大哥」，H1N1病毒株在1917年開始流行，因此老一輩民眾多有「免疫印記」，被傳染時可產生免疫記憶，加以抵禦；H3N2病毒株是從1968年開始在香港流行，多數高齡長者缺乏免疫印記，加上免疫逃脫機率高，若疫苗施打率不夠高，長輩、慢性病患、婦女及幼兒，染疫後容易併發重症，導致病患死亡。

H3N2病毒株近年仍陸續流行、殘存社區，陳秀熙表示，H3N2很低調，扮演「小弟」病毒角色，但每2、3年會變異一次，產生新的亞型病毒株，透過不斷變異，在社區「韌性」很高，2023年新冠疫情爆發，導致流感病毒株洗牌，H3N2病毒株「小弟竄起變大哥」，發生黃金交叉，成為主流病毒株，在持續傳播情況下，除年長者外，年輕民眾也有可能被感染。

陳秀熙表示，雖然身為流感病毒株「小弟」，但H3N2感染後，臨床上症狀通常會比H1N1嚴重，背後原因仍是高齡長者沒有免疫印記，因此銀髮族、慢性病等脆弱族群，感染後症狀較為嚴重，呼籲民眾感染流感後，應盡快就醫，降低重症、住院機率。

陳秀熙說，流感病毒不像新冠病毒有副作用，建議民眾可盡快接種，提升疫苗覆蓋率，防堵H3N2病毒，若出現流感症狀時，建議把握「黃金48小時」時間，服用抗病毒藥物，否則可能產生藥物抗藥性，近期校園開學，加上連假將至，呼籲民眾務必小心疫情傳播，除疫苗、用藥以外，建議出入公共場所應佩戴口罩，在家中也要保持空氣流通。