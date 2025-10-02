聯經出版新布局 成立四大編輯室「四核心」擴充能量

聯經出版公司10月2日宣布，出版路線與專業編輯團隊的新布局。

聯經出版公司表示，10月起編輯部成立四個編輯室，由各有專攻、資歷豐富的編輯主管主導出版方向，擴充服務讀者與作家的能量，順應分眾化的內容專業與市場需求，持續出版好書。

編輯部事業群主管由副總經理王聰威、編輯總監陳逸華擔任，以人文為核心的第一編輯室，總編輯由蕭遠芬升任；以文學為核心的第二編輯室，總編輯由陳逸華升任、副總編輯由黃榮慶升任；以生活商管、心理勵志為核心的第三編輯室，總編輯由陳永芬升任；以童書、青少年閱讀為核心的第四編輯室，副總編輯由楊琇珊擔任；版權組主任由王淑儀擔任。

聯經出版公司表示，四個編輯室有核心領域、也將跨域發展，主管有15至20年以上的本業資歷，此次的組織調整及晉升，除了感謝、肯定現職同仁的表現，也期待為各項專職的人才創造生涯發展的成長空間，並抱持未來組織的開放性，歡迎優秀人才加入，一起創造內容的更多可能。

在紙媒挑戰的年代，聯經也將持續以緊密的跨部門協作，讓出版不只是出版！如舉行「聯經人文年會」讓好書成為展演；新書《追憶似水年華》有聯名法式點心上市；以故宮百年為主題企劃的新書《大美近觀》、線上課程「近觀‧國寶‧書畫」也將同時推出，展現多元轉型的決心。