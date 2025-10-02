10月放三大連假超爽？網揭殘酷真相 上班族崩潰：根本沒比較輕鬆！

今年10月堪稱是上班族的「幸福月」，中秋、國慶、光復節三大連假接連登場，讓不少人笑稱簡直像在「試行周休三日制」。然而，就在大家沉浸在放假的喜悅中時，有網友冷不防戳破這個快樂泡泡，指出雖然假期變多，但實際上班天數和11月竟然一樣，直呼：「根本是假象！」

網友在社群平台threads上點出了這個殘酷冷知識，寫道「10月有3個連假，但工作天數居然跟11月是一樣的，連假只是假象，只有上班是真的」。文章至今已經有2.5萬次按愛心。

不少人紛紛留言，「對啊這是為什麼啊，我算了很多次不明白為什麼」、「所以只要製造有很多連假的假象，平民百姓就會很開心的工作」、「11月天生就比10月少一天了」、「那是不是代表周休三日也是可以的」、「工作日還是有20天哦」、「一切都是假象啊！」、「重大發現耶」。

但也有人認為，「但體感很不一樣，有放假就開心」、「正向一點，來換句話說，10月天數只比11月多一天，還好多了這3個連假，不然要比11月多上兩天班」、「那平常沒放假的月也是累到不行，還是連三假好」、「沒放假的我心裡感覺舒服不少」、「就算休假，也要工作的我，路過」。