台南機場重啟直飛日本熊本、沖繩 市民歡呼！議員提醒這事

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市政府今宣布，今年底攜手台灣虎航開闢2條國際新航線，台南直飛熊本與沖繩。圖／南市觀旅局提供
台南市政府今宣布，今年底攜手台灣虎航開闢2條國際新航線，台南直飛熊本與沖繩。圖／南市觀旅局提供

台南機場自2020年疫情衝擊後，國際航線大多停飛，近年雖有仙台、清邁等包機復飛，但始終缺乏固定航班，台南市長黃偉哲昨宣布將與台灣虎航合作，年底前重啟台南機場直飛熊本、沖繩兩條國際航線，市民歡呼「可以騎機車去日本了」，議員多抱持肯定，但提醒做好交通接駁及能延續航線不要繼繼續續。

市府觀旅局說， 會持續與航空公司及中央單位爭取，確保航線穩定營運，期盼透過航線開通，帶動台南觀光與城市發展。

市長黃偉哲表示，熊本與沖繩在歷史文化、美食觀光上與台南淵源深厚，新航線啟航，不僅縮短台南與日本西南部時空距離，更有助於帶動雙向觀光及經貿文化交流。依規劃，熊本航線12月23日首航，每周二、五飛航；沖繩則於12月25日首航，每周四、日飛航，初期各維持每周兩班。

消息一出，市民相當興奮「台南也是有國際機場」、「以後飛日本更方便」，有人說「騎機車就可出國」，可騎車到機場搭飛機，但也有人關心「票價要漂亮」、「希望價格親民」。

台南市議會上午進行觀旅局業務報告，多位議員關切台南機場重啟國機航線，議員蔡宗豪提醒，國際航線開通固然可喜，但若市區公共運輸不足，恐讓遊客「下了飛機卻寸步難行」，現有觀光公車班次過少，「旅客總不能等一小時才搭得到車」，要求市府公布明確班表，並強化接駁路線。

蔡宗豪說，安平澎湖航線仍待定期化，建議市府整合票卡制度，讓旅客能以一張票享受交通與景點優惠，提升停留意願。他並提醒，雙城巴士司機人力不足，恐造成觀光接駁缺口，要求觀旅局與交通局跨局處協調。

觀旅局長林國華回應，公車路線未來可逐步增加至每日十餘班，並結合高鐵31號路線，銜接巴克禮、西門、長榮、平實園區。他強調，市府也積極推廣自由行，避免遊客只能依賴旅行團。

林國華也說，市府已與虎航及旅行社合作，推出熊本、沖繩4天3夜、5天4夜套裝行程，並透過KKday等平台販售數位套票，未來會持續擴大商品化，並與相關局處合作，讓國際旅客能順利暢遊台南。

議員林美燕則提醒要爭取國際航線永續營運，不要繼繼續續，林國華說，此次航班為定期航班，並非包機， 班次能否長期維持，仍需視市場反應與航空公司規劃。 市府會努力協調，避免短期後停航。 兩條新航線開通後，可望吸引更多日本旅客來訪台南，並會持續爭取其他航線。

台南機場 航線 日本

