聽新聞
0:00 / 0:00
星宇航空台北-馬尼拉航班12月16日復飛 即日起開放訂票
星宇航空今宣布，台北至馬尼拉航線將於12月16日正式恢復飛航，即日起全面開賣，未來星宇航空馬尼拉航線，將與A321neo客機飛航，提供台北至馬尼拉每日1班早去午回的服務。
台灣及菲律賓雙方往來密切，在台灣工作的菲律賓人口已逾16萬人，菲律賓將台灣列為前20大重要貿易夥伴，對台灣而言，菲律賓也是南向政策的重要市場，目前台菲相互給予14天的免簽待遇，許多台商長期在菲律賓當地設立製造基地，將其視為佈局東協市場的核心據點。
星宇航空執行長翟健華表示，馬尼拉航線的重啟，不僅能滿足商務與旅遊需求，也是星宇航空強化東南亞市場布局的關鍵一步。隨著馬尼拉與宿霧、克拉克三地相互支援，旅客將享有不同點進出的靈活選擇，大幅提升轉機與行程規劃彈性，未來星宇將持續擴大航網優勢，推動台菲雙邊在經貿、文化與觀光上的多元交流。
馬尼拉是菲律賓的首都，也是東南亞地區的重要樞紐城市。憑藉其地理優勢，馬尼拉在區域航網中扮演舉足輕重的角色，不僅是台灣與東南亞之間的重要轉機點，更是企業往來與商務交流的核心據點。
星宇航空目前飛航菲律賓宿霧、克拉克，於馬尼拉航線重新加入後，星宇航空每周飛航菲律賓航線達到班，滿足長久以來往返菲律賓旅客的期待，更將大幅提升台灣與菲律賓之間的交通便利性。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言