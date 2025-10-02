中秋烤肉季將至 消保處針對攜帶式卡式爐做六大提醒

中秋佳節即將到來，鑒於國人於中秋節烤肉時，常以攜帶式卡式爐及卡式瓦斯罐進行烤肉或烹煮食品。但市售攜帶式卡式爐之瓦斯罐琳瑯滿目，商品標示及品質良窳參差不齊，行政院消保處購樣10件市售卡式爐之瓦斯罐，進行品質及標示檢測，查核結果全數符合規定，但仍提出六大提醒如下:

一、使用前先確認卡式爐體之結構有無鬆動現象、鏽蝕、變形等情形，操作旋鈕與按壓是否順暢。

二、使用場所要保持良好通風，安裝瓦斯罐時，務必使瓦斯罐之凸緣缺口朝上，與卡式爐凸出之導引片對正後，並確認無瓦斯洩漏情形，方可點火烹煮。

三、因為在高溫下有爆裂之危險，因此不要放置在日光直接照射之場所或火源附近等溫度可能會高達40°C以上之場所。更換瓦斯罐時附近火源要關閉。

四、不可再供充填燃氣。

五、罐體之廢棄處理應交由資源回收，不可直接丟入垃圾車中。

六、業者要訓練員工落實換裝卡式瓦斯罐之程序。

消保處提醒消費者，選購及使用市售卡式爐之瓦斯罐時，除確認產品中文標示是否完整、是否貼有「商品安全標章」外，同時應詳讀使用說明書，並以正確方式使用，以維護自身健康及安全。如發生消費糾紛時，可撥打1950消費者服務專線，向各直轄市、縣（市）政府之消費者服務中心予以申訴、或至行政院消費者保護處網站（https://cpc.ey.gov.tw/）進行線上申訴，保障自身權益。