全新松機觀景台曝光！中秋連假開放民眾觀賞飛機起降

松山機場觀景台一直是民眾賞機的熱門景點，但因長期風吹日曬與頻繁使用下，出現基礎老化與不平的情況，歷經近3年並耗資6000餘億元經費進行整建工程，交通部長陳世凱今前往視察，並要求在本周末開始的中秋連假開放，讓其成為連假可去的景點之一。

松山機場觀景台自2011年啟用以來，一直是民眾賞機的熱門景點，但因觀景台木地板長期在風吹日曬與頻繁使用下，出現基礎老化與不平情形，構成安全風險。

台北國際航空站於2023年10月封閉觀景台，並啟動木平台汰換工程。設計勘查過程中，也發現觀景台樓板防水結構已有老化情形，若僅更換木亭台，將難以從根本解決問題，原規畫的汰換工程因此過大為全面性整建計畫。

松山機場重新鋪設防水層及塑木地板，提升航廈樓板結構安全；除了觀景台主體，連帶升級廁所、哺集乳室及梯廳等公共空間；材料與設計方面，改用耐候性更佳並符合環保綠建材的塑木地板，並增設綠化植生牆，提升環境品質。

此外，還設置吉祥物主題牆，在入口設置「綠橙橙」、「松桑」、「愛醬」大型主題牆，除連結「未來」、「航空」的3D彩繪牆，這些吉祥物分別代表飛行夢想、安全守護、熱情服務，不僅是拍照打卡亮點，也傳遞松山機場核心精神。

陳世凱表示，看飛機是他高中時期的回憶，當時會騎機車到濱江街看飛機起降，而松山機場觀景台自2011年就啟用，但因多年使用致設備老舊，如今整建後，更新的設備在加強育兒友善、觀景舒適度都有思考到，觀景台還設有咖啡廳，非常適合家長攜帶孩童前來，盼能盡快，最好是在中秋連假開放讓民眾觀景。