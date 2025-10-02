快訊

省錢吃速食快衝！漢堡王「歲末券」現省2723元、21風味館烤雞下殺7折再降21元

三星Galaxy S26 Ultra最新渲染圖、規格曝光！鏡頭模組大改動變更厚

紀念珍古德傳奇！芭比娃娃也有「黑猩猩」版本

聽新聞
0:00 / 0:00

全新松機觀景台曝光！中秋連假開放民眾觀賞飛機起降

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
松山機場重新鋪設防水層及塑木地板，提升航廈樓板結構安全；除了觀景台主體，連帶升級廁所、哺集乳室及梯廳等公共空間。記者胡瑞玲／攝影
松山機場重新鋪設防水層及塑木地板，提升航廈樓板結構安全；除了觀景台主體，連帶升級廁所、哺集乳室及梯廳等公共空間。記者胡瑞玲／攝影

松山機場觀景台一直是民眾賞機的熱門景點，但因長期風吹日曬與頻繁使用下，出現基礎老化與不平的情況，歷經近3年並耗資6000餘億元經費進行整建工程，交通部長陳世凱今前往視察，並要求在本周末開始的中秋連假開放，讓其成為連假可去的景點之一。

松山機場觀景台自2011年啟用以來，一直是民眾賞機的熱門景點，但因觀景台木地板長期在風吹日曬與頻繁使用下，出現基礎老化與不平情形，構成安全風險。

台北國際航空站於2023年10月封閉觀景台，並啟動木平台汰換工程。設計勘查過程中，也發現觀景台樓板防水結構已有老化情形，若僅更換木亭台，將難以從根本解決問題，原規畫的汰換工程因此過大為全面性整建計畫。

松山機場重新鋪設防水層及塑木地板，提升航廈樓板結構安全；除了觀景台主體，連帶升級廁所、哺集乳室及梯廳等公共空間；材料與設計方面，改用耐候性更佳並符合環保綠建材的塑木地板，並增設綠化植生牆，提升環境品質。

此外，還設置吉祥物主題牆，在入口設置「綠橙橙」、「松桑」、「愛醬」大型主題牆，除連結「未來」、「航空」的3D彩繪牆，這些吉祥物分別代表飛行夢想、安全守護、熱情服務，不僅是拍照打卡亮點，也傳遞松山機場核心精神。

陳世凱表示，看飛機是他高中時期的回憶，當時會騎機車到濱江街看飛機起降，而松山機場觀景台自2011年就啟用，但因多年使用致設備老舊，如今整建後，更新的設備在加強育兒友善、觀景舒適度都有思考到，觀景台還設有咖啡廳，非常適合家長攜帶孩童前來，盼能盡快，最好是在中秋連假開放讓民眾觀景。

民航局表示，全面整建後的松山機場觀景台，將提供安全無虞、現代化的休憩空間，不僅滿足航空迷與家庭旅客的需求，也將成為台北市民全新的文化與休閒地標，但須注意的是，松山機場是軍民合用的機場，國防部有公告禁止拍攝的營區位置，須特別注意拍照時勿拍到營區。

松山機場重新鋪設防水層及塑木地板，提升航廈樓板結構安全；除了觀景台主體，連帶升級廁所、哺集乳室及梯廳等公共空間。記者胡瑞玲／攝影
松山機場重新鋪設防水層及塑木地板，提升航廈樓板結構安全；除了觀景台主體，連帶升級廁所、哺集乳室及梯廳等公共空間。記者胡瑞玲／攝影
松山機場觀景台一直是民眾賞機的熱門景點，歷經近3年整件工程後，交通部長陳世凱表示，盼中秋連假能開放給民眾觀景。記者胡瑞玲／攝影
松山機場觀景台一直是民眾賞機的熱門景點，歷經近3年整件工程後，交通部長陳世凱表示，盼中秋連假能開放給民眾觀景。記者胡瑞玲／攝影
松山機場重新鋪設防水層及塑木地板，提升航廈樓板結構安全；除了觀景台主體，連帶升級廁所、哺集乳室及梯廳等公共空間。記者胡瑞玲／攝影
松山機場重新鋪設防水層及塑木地板，提升航廈樓板結構安全；除了觀景台主體，連帶升級廁所、哺集乳室及梯廳等公共空間。記者胡瑞玲／攝影
松山機場觀景台一直是民眾賞機的熱門景點，歷經近3年整件工程後，交通部長陳世凱表示，盼中秋連假能開放給民眾觀景。記者胡瑞玲／攝影
松山機場觀景台一直是民眾賞機的熱門景點，歷經近3年整件工程後，交通部長陳世凱表示，盼中秋連假能開放給民眾觀景。記者胡瑞玲／攝影
松山機場觀景台歷經近3年整建工程，交通部長陳世凱今前往視察，並要求在本周末開始的中秋連假開放，讓其成為連假可去的景點之一。記者胡瑞玲／攝影
松山機場觀景台歷經近3年整建工程，交通部長陳世凱今前往視察，並要求在本周末開始的中秋連假開放，讓其成為連假可去的景點之一。記者胡瑞玲／攝影
松山機場觀景台歷經近3年整建工程，交通部長陳世凱今前往視察，並要求在本周末開始的中秋連假開放，讓其成為連假可去的景點之一。記者胡瑞玲／攝影
松山機場觀景台歷經近3年整建工程，交通部長陳世凱今前往視察，並要求在本周末開始的中秋連假開放，讓其成為連假可去的景點之一。記者胡瑞玲／攝影
松山機場重新鋪設防水層及塑木地板，提升航廈樓板結構安全；除了觀景台主體，連帶升級廁所、哺集乳室及梯廳等公共空間。記者胡瑞玲／攝影
松山機場重新鋪設防水層及塑木地板，提升航廈樓板結構安全；除了觀景台主體，連帶升級廁所、哺集乳室及梯廳等公共空間。記者胡瑞玲／攝影
松山機場觀景台歷經近3年整建工程，交通部長陳世凱今前往視察，並要求在本周末開始的中秋連假開放，讓其成為連假可去的景點之一。記者胡瑞玲／攝影
松山機場觀景台歷經近3年整建工程，交通部長陳世凱今前往視察，並要求在本周末開始的中秋連假開放，讓其成為連假可去的景點之一。記者胡瑞玲／攝影
松山機場重新鋪設防水層及塑木地板，提升航廈樓板結構安全；除了觀景台主體，連帶升級廁所、哺集乳室及梯廳等公共空間。記者胡瑞玲／攝影
松山機場重新鋪設防水層及塑木地板，提升航廈樓板結構安全；除了觀景台主體，連帶升級廁所、哺集乳室及梯廳等公共空間。記者胡瑞玲／攝影
松山機場重新鋪設防水層及塑木地板，提升航廈樓板結構安全；除了觀景台主體，連帶升級廁所、哺集乳室及梯廳等公共空間。記者胡瑞玲／攝影
松山機場重新鋪設防水層及塑木地板，提升航廈樓板結構安全；除了觀景台主體，連帶升級廁所、哺集乳室及梯廳等公共空間。記者胡瑞玲／攝影
松山機場觀景台歷經近3年整建工程，交通部長陳世凱今前往視察，並要求在本周末開始的中秋連假開放，讓其成為連假可去的景點之一。記者胡瑞玲／攝影
松山機場觀景台歷經近3年整建工程，交通部長陳世凱今前往視察，並要求在本周末開始的中秋連假開放，讓其成為連假可去的景點之一。記者胡瑞玲／攝影
松山機場重新鋪設防水層及塑木地板，提升航廈樓板結構安全；除了觀景台主體，連帶升級廁所、哺集乳室及梯廳等公共空間。記者胡瑞玲／攝影
松山機場重新鋪設防水層及塑木地板，提升航廈樓板結構安全；除了觀景台主體，連帶升級廁所、哺集乳室及梯廳等公共空間。記者胡瑞玲／攝影
松山機場觀景台歷經近3年整建工程，交通部長陳世凱今前往視察，並要求在本周末開始的中秋連假開放，讓其成為連假可去的景點之一。記者胡瑞玲／攝影
松山機場觀景台歷經近3年整建工程，交通部長陳世凱今前往視察，並要求在本周末開始的中秋連假開放，讓其成為連假可去的景點之一。記者胡瑞玲／攝影

松山機場 老化 景點

延伸閱讀

抗議中捷藍線補助款遭砍96% 中市議員嗆交長陳世凱「台中陳世美」

影／交長勘災馬太鞍溪橋 力拚下月中便橋通行、明年春節前鋼便橋蓋好

馬太鞍溪橋遭沖毀 交通部長陳世凱連夜驅車趕赴花蓮坐鎮

馬太鞍溪堰塞湖溢流 陳世凱連夜驅車赴花蓮勘災

相關新聞

微笑單車北北桃大當機原因找到了 北市交通局開罰10萬元

微笑單車YouBike昨晚下班尖峰時段大當機，影響超過逾2萬用戶，單車公司今表示，主因為自檢機制更新自檢機制異常，已在今...

北北桃YouBike大當機！蔣萬安說重話：釐清責任從速從重開罰

針對昨晚北北桃YouBike大當機，台北市長蔣萬安上午受訪表示，會要求交通局，依照合約對於這一次微笑單車造成YouBik...

麥德姆颱風周五六為花東屏東帶來短暫雨 下周末熱帶系統恐接近台灣

原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD24，上午8時發展為輕度颱風麥德姆。中央氣象署預報中心技正謝佩芸上午指出，預測麥德...

易免疫逃脫釀重症！ H3N2病毒「小弟變大哥」 台大專家：疫苗至少應打7成

今年流感疫情提前升溫，衛福部緊急宣布，開放民眾提前使用公費抗病毒藥物。台大公衛學院教授陳秀熙說，流感疫情加劇、官方積極因...

捷運優先席「有需求都能坐」反讓爭議更多？醫點破制度盲點

台北捷運日前發生老婦人與年輕人因博愛座爭執互毆，過程中老婦人遭踹倒，引發輿論熱議。對此，醫師沈政男指出，令人遺憾的是，社...

流感升溫⋯公費抗病毒藥物上路首日 基層藥局卻爆自費抗病毒藥缺藥

流感疫情提前升溫，衛福部昨天開始，提早開放抗病毒藥物供民眾使用，首波開放對象，5歲以上幼兒、65歲以上長者等族群可用藥，首日基層卻爆出自費抗病毒藥物「舒伏效」大缺貨，傳最快年底才能恢復供應，恐難因應疫情高峰。基層藥師協會理事長沈采穎指出，市面上雖還有克流感藥物等可替代使用，但舒伏效是長者較常使用的藥物，原因是只需一次服用，不必擔心忘記吃藥。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。