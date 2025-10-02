國衛院跨國研究：新冠疫情初期若嚴格防控 有效降低「超額死亡」

隨著新冠疫情逐漸走向流感化，世界各國防疫政策也從嚴格封控轉為「與病毒共存」。一項由國家衛生研究院主導的跨國研究提醒：疫情初期政府若能果斷採取嚴格措施，對後續降低死亡率有長遠益處。台灣初期防疫建立邊境防線，阻絕病毒於境外，後續加上疫苗施打政策，表現則相對較佳。

國家衛生研究院群體健康科學研究所組成研究團隊，深入分析2020至2022年間34個國家的防疫表現與「超額死亡」之間的關係，研究觀察到超額死亡率與醫療照護資源、公共衛生政策息息相關，也反映應疫情的嚴重程度。這項研究成果已刊登於國際知名公共衛生期刊「美國公共衛生期刊」（American Journal of Public Health）。

國衛院群體健康科學研究所研究員鄒小蕙表示，「超額死亡」（Excess Mortality）是指在某段期間，實際死亡人數超過往年平均水準的差額。與單純的確診與死亡統計相比，更能真實反映疫情帶來的總體傷害，因同時涵蓋了醫療崩壞、慢性病患者延誤就醫、社會衝擊等間接因素。

這項研究顯示，34國平均超額死亡率在2020、2021、2022年分別為9%、14%、11%。其中，防疫表現較佳的國家，在2020年與2021年的超額死亡率顯著低於其他國家，分別減少5.7%和12.9%。換算下來，每千人可減少57人和129人死亡。台灣、紐西蘭、日本、丹麥及澳洲的三年平均值皆低於5%，屬於超額死亡率相對較低的國家。

鄒小蕙指出，台灣在2020年的超額死亡人數甚至呈現負值，2021年僅略高於紐西蘭，主要原因為防疫成效顯著。2020年爆發新冠疫情之際，台灣即制定嚴格的防疫政策，快速關閉邊界、有完整的入境檢疫措施，以及疫調匡列等，希望阻斷病毒於社區散播。

而民眾主動配戴口罩、維持衛生習慣、減少非必要外出，也讓台灣在全球疫情肆虐下形成「全民防疫」的典範。接著，疫苗上市後，疫苗覆蓋率急起直追；2021年12月Omicron病毒開始大流行，公衛政策強調與病毒共存，台灣整體超額死亡率略為上升。

國家衛生研究院副院長陳為堅表示，這項研究彙整了2020至2022年的三年期間超額死亡的影響，結果顯示，醫療保健系統與超額死亡率下降息息相關，除了疫情期間持續投入資源外，未來更應重視醫護人員的需求，同時加強醫療科技實力。