捷運優先席「有需求都能坐」反讓爭議更多？醫點破制度盲點

台北捷運日前發生老婦人與年輕人因博愛座爭執互毆，過程中老婦人遭踹倒，引發輿論熱議。對此，醫師沈政男指出，令人遺憾的是，社會大眾與媒體焦點並未放在優先席設計不當的檢討，反而淪為對當事人的起底與公審。

沈政男批評，事件發生後，網路上有人翻出老婦人過往行為與法律糾紛，甚至貼上「慣竊」、「會議蟑螂」、「正義魔人」等標籤，彷彿那一腳踹倒她的畫面能消解眾人怨氣。「這就是台灣的公民社會」，他直言，社會熱衷於湊熱鬧與情緒發洩，卻忽略問題根源。

沈政男指出，博愛座原先是「老弱婦孺優先」的平權措施，目的是保障弱勢族群享有公共運輸的機會。但主管機關順應民意改為「優先席」，並取消明確優先對象，結果反而造成爭搶更嚴重。「有需求都能坐」這句話，等於誰臉皮厚、誰自認有需求，就可以占據座位，完全背離了制度原意。

他進一步表示，大眾運輸的「可及性平等」，指的是讓所有人，包括老年人、孕婦、傷殘者，都能有機會乘坐捷運。然而現實中，北捷乘客七、八成是年輕通勤族，不少老人甚至因環境複雜、人潮擁擠，放棄搭捷運。博愛座存在的本意，就是補足這群人的不便，可惜公民社會與官方卻沒有理解。

對於官方說法「有需要都能坐」，沈政男認為缺乏客觀分辨標準，只會引爆衝突。他建議，可以透過簡單的行政措施，例如臨時證明機制，來協助管理，否則單靠「公德心」難以奏效。他強調，過去社會在意觀感，禮讓還能成立，但在強調個人權益的今天，資源分配就需要明確規範，否則只會讓爭議一再上演。

「這次事件反映的，不只是乘客修養問題，而是優先席設計不良與管理上的空洞。」沈政男說，官方至今保持沉默，把問題推給個人素質，難以避免下次同樣的爭執重演。