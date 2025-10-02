快訊

達美航空驚傳兩機滑行時相撞！機翼斷裂、擋風玻璃破裂畫面曝

台灣泳壇第一人！「蝶王」王冠閎亞錦賽第二金入袋創紀錄 中華隊2金7銀4銅作收

裕隆攜手LINE GO跨「共享機車」領域 市場足以胃納嗎？

捷運優先席「有需求都能坐」反讓爭議更多？醫點破制度盲點

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
曾姓婦人日前搭台北捷運想坐優先席，持手提袋攻擊位置上的年輕人，反遭對方出腳猛踹，甚至「被踹飛到對面座椅」。圖／擷取自Threads
曾姓婦人日前搭台北捷運想坐優先席，持手提袋攻擊位置上的年輕人，反遭對方出腳猛踹，甚至「被踹飛到對面座椅」。圖／擷取自Threads

台北捷運日前發生老婦人與年輕人因博愛座爭執互毆，過程中老婦人遭踹倒，引發輿論熱議。對此，醫師沈政男指出，令人遺憾的是，社會大眾與媒體焦點並未放在優先席設計不當的檢討，反而淪為對當事人的起底與公審。

沈政男批評，事件發生後，網路上有人翻出老婦人過往行為與法律糾紛，甚至貼上「慣竊」、「會議蟑螂」、「正義魔人」等標籤，彷彿那一腳踹倒她的畫面能消解眾人怨氣。「這就是台灣的公民社會」，他直言，社會熱衷於湊熱鬧與情緒發洩，卻忽略問題根源。

沈政男指出，博愛座原先是「老弱婦孺優先」的平權措施，目的是保障弱勢族群享有公共運輸的機會。但主管機關順應民意改為「優先席」，並取消明確優先對象，結果反而造成爭搶更嚴重。「有需求都能坐」這句話，等於誰臉皮厚、誰自認有需求，就可以占據座位，完全背離了制度原意。

他進一步表示，大眾運輸的「可及性平等」，指的是讓所有人，包括老年人、孕婦、傷殘者，都能有機會乘坐捷運。然而現實中，北捷乘客七、八成是年輕通勤族，不少老人甚至因環境複雜、人潮擁擠，放棄搭捷運。博愛座存在的本意，就是補足這群人的不便，可惜公民社會與官方卻沒有理解。

對於官方說法「有需要都能坐」，沈政男認為缺乏客觀分辨標準，只會引爆衝突。他建議，可以透過簡單的行政措施，例如臨時證明機制，來協助管理，否則單靠「公德心」難以奏效。他強調，過去社會在意觀感，禮讓還能成立，但在強調個人權益的今天，資源分配就需要明確規範，否則只會讓爭議一再上演。

「這次事件反映的，不只是乘客修養問題，而是優先席設計不良與管理上的空洞。」沈政男說，官方至今保持沉默，把問題推給個人素質，難以避免下次同樣的爭執重演。

台北捷運 沈政男 博愛座 優先席

延伸閱讀

高虹安涉貪二審辯結…他斷言會無罪 但恐因1狀況失去市長寶座

博愛座又爆糾紛 醫怒批改優先席根本沒用：打得更厲害

釋昭慧月薪14萬籲拒領普發現金 他批沒意義曝1下場

柯文哲交保被撤銷 醫酸：北院審九月不如高院看一天

相關新聞

微笑單車北北桃大當機原因找到了 北市交通局開罰10萬元

微笑單車YouBike昨晚下班尖峰時段大當機，影響超過逾2萬用戶，單車公司今表示，主因為自檢機制更新自檢機制異常，已在今...

北北桃YouBike大當機！蔣萬安說重話：釐清責任從速從重開罰

針對昨晚北北桃YouBike大當機，台北市長蔣萬安上午受訪表示，會要求交通局，依照合約對於這一次微笑單車造成YouBik...

麥德姆颱風周五六為花東屏東帶來短暫雨 下周末熱帶系統恐接近台灣

原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD24，上午8時發展為輕度颱風麥德姆。中央氣象署預報中心技正謝佩芸上午指出，預測麥德...

捷運優先席「有需求都能坐」反讓爭議更多？醫點破制度盲點

台北捷運日前發生老婦人與年輕人因博愛座爭執互毆，過程中老婦人遭踹倒，引發輿論熱議。對此，醫師沈政男指出，令人遺憾的是，社...

流感升溫⋯公費抗病毒藥物上路首日 基層藥局卻爆自費抗病毒藥缺藥

流感疫情提前升溫，衛福部昨天開始，提早開放抗病毒藥物供民眾使用，首波開放對象，5歲以上幼兒、65歲以上長者等族群可用藥，首日基層卻爆出自費抗病毒藥物「舒伏效」大缺貨，傳最快年底才能恢復供應，恐難因應疫情高峰。基層藥師協會理事長沈采穎指出，市面上雖還有克流感藥物等可替代使用，但舒伏效是長者較常使用的藥物，原因是只需一次服用，不必擔心忘記吃藥。

月餅熱量大公開！ 營養師提醒：吃一顆等於全糖手搖飲

中秋節即將來臨，許多人已經訂購好月餅，準備因應佳節享用。然而月餅的熱量、糖分不低，吃多了可能會跟著月亮一起「變圓」。對此，營養師高敏敏分享「月餅熱量糖量圖鑑」，熱量最高的雙黃月餅一顆就快要800大卡，裡面將近20顆方糖的熱量，高敏敏則建議「一天吃1/4顆就好」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。