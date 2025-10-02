微笑單車北北桃大當機原因找到了 北市交通局開罰10萬元

微笑單車YouBike昨晚下班尖峰時段大當機，影響超過逾2萬用戶，單車公司今表示，主因為自檢機制更新自檢機制異常，已在今凌晨修復完畢，期間若有影響用戶無法借還車導致款項有問題將從寬處理。交通局表示，針對民眾利益損害，將對微笑單車公司處罰緩10萬。

微笑單車昨天傍晚6時許出現大當機，由於正值下班尖峰時間，不少民眾無法借還車引發熱議，微笑單車公司發言人林苑毓今表示，昨天晚間6時34分後台主機連線異常，導致北北桃站點無法租借使用，經過緊急修復後，晚間7時許各站點陸續修復，但系統仍不穩定，直至凌晨12時36分完全排除、恢復正常。

林苑毓說，經調查此次系統異常是9月27日系統針對車機自檢機制更新後，若租借資料異常，系統會反覆比對，昨天租借量異常瞬間流量暴增，影響區域包括北北桃逾2萬名用戶，後續將優化機制，若民眾因昨天事件導致有款項問題，都可以跟客服聯繫，將從寬處理。

交通局表示，因本次事件造成民眾利益損害，影響公共自行車形象，後續交通局將依契約處罰，處最重罰10萬元。