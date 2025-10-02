40歲起篩大腸癌能降4成死亡率 台大專家籲精準篩檢：省5萬次大腸鏡

國內推動公費大腸癌篩檢，並在今年下修篩檢起始年齡至45至74歲。台大公衛學院研究發現，若從40歲開始篩檢，可讓大腸癌發生率下降至多25%、死亡率下降至多39%。但擴大篩檢後，恐有偽陰、偽陽性問題，且篩檢出異常的民眾需接受大腸癌篩檢，國內醫療量能恐難應付，若依糞便潛血濃度分級篩檢，可減少大腸鏡需求最高28%。

台大公衛學院教授陳秀熙說，台灣執行公費大腸癌篩檢多年，在放寬篩檢前，民眾多在50歲後才做首次篩檢，目前年齡落在40至49歲的「X世代前半段」族群，因為不在過去政府實施的公費篩檢族群中，大腸癌發生率不減反升；除篩檢、遺傳因子導致罹病以外，民眾罹患大腸癌原因，也與抗生素使用、加工飲食、潛在環境汙染、腸道菌失衡等有關，這些因素都有可能誘發腫瘤生成。

X世代族群，是指目前年齡41至59歲族群，陳秀熙說，如果將篩檢起始年齡下修至40歲，大腸癌發生率可下降21%至25%，死亡率可下降34%至39%，但X世代總人數約7百餘萬人，比起嬰兒潮世代520萬人，多出180餘萬。若政府要擴大篩檢，在醫護出走、醫療量能有限情況下，恐對臨床形成壓力，建議應透過分級篩檢，針對高風險者增加篩檢頻率，低風險者減少篩檢頻率，達「精準篩檢」目標。

陳秀熙指出，可透過糞便潛血濃度區分風險等級，濃度愈高民眾，提升篩檢頻率，若濃度小於每公克1微克者，屬大腸癌低風險，建議每隔6年篩檢一次即可，若濃度達每公克150微克以上，則屬高風險族群，建議每半年就要篩檢一次。經計算，執行風險分級策略，可節省49%，共191萬劑糞便潛血篩檢試劑，並減少28%，共5萬次大腸鏡篩檢需求。