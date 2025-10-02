快訊

達美航空驚傳兩機滑行時相撞！機翼斷裂、擋風玻璃破裂畫面曝

台灣泳壇第一人！「蝶王」王冠閎亞錦賽第二金入袋創紀錄 中華隊2金7銀4銅作收

裕隆攜手LINE GO跨「共享機車」領域 市場足以胃納嗎？

代謝症候群出現3警訊要注意 徐展元3口訣教你逆轉健康

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
根據成人預防保健服務資料顯示，我國40至60歲接受檢查民眾約有3成患有代謝症候群，國健署推出健康袋內含餐墊、皮尺及彈力繩幫助民眾逆轉代謝症候群。記者翁唯真／攝影
根據成人預防保健服務資料顯示，我國40至60歲接受檢查民眾約有3成患有代謝症候群，國健署推出健康袋內含餐墊、皮尺及彈力繩幫助民眾逆轉代謝症候群。記者翁唯真／攝影

中秋連假將至，烤肉、吃月餅易讓熱量超標，國人10大死因中逾半跟代謝症候群相關，根據成人預防保健服務資料顯示，40至60歲接受檢查民眾約有3成患有代謝症候群。衛福部國健署長沈靜芬表示，若5指標符合3項就該注意身體警訊，2022年推動的代謝症候群防治計畫已協助44萬人改善腰圍、血壓等，今年年齡更下修至30歲，期待透過「定期檢查、健康飲食及規律運動」，逆轉代謝症候群。

此次於中秋節前邀請主播徐展元及健身網紅一米六擔任宣傳大使，首度推出原創歌曲並結合檢吃動健康拳及健康袋內含餐墊、皮尺及彈力繩幫助民眾逆轉代謝症候群。許展元表示，球場上要逆轉勝，代謝症候群也要逆轉，第一步就是要檢查別當「自我感覺良好群」。

沈靜芬說，代謝症候群會衍生包含心臟病、腦血管疾病、糖尿病及高血壓，因此2022年7月推動代謝症候群防治計畫，透過科學數據看出身體異常，由醫療團隊評估民眾生活習慣、運動建議並共同訂定目標，逆轉代謝症候群，提升參與度與改善成效。3年來已有近3100家診所、5200位醫師投入，協助約44萬人健康管理，其中規律至追蹤滿3次民眾，有2成可以逆轉數值。

國健署慢性疾病防治組科長曾桂琴表示，5項指標分別為血壓、空腹血糖及三酸甘油脂偏高，還有腰圍過粗及好膽固醇偏低，若出現3項警訊就該注意，罹患代謝症候群將比一般人心臟病及腦中風高2倍、高血脂高3倍、高血壓高4倍及糖尿病高6倍。

曾桂琴說，40至60歲接受檢查民眾約有3成患有代謝症候群，其中參與計畫且追蹤3次民眾，腰圍改善逾4成、體重改善近3成及血壓改善近5成5。

沈靜芬表示，代謝症候群可以透過「檢、吃、動」逆轉，第一定期檢查，民眾可善用成人預防保健服務。今年下修至30歲以上民眾可參加參加國健署提供每5年1次免費成人預防保健服務，並將健檢數據輸入「慢性疾病風險評估平台（科學算病館）」，即可預測未來10年內罹患冠心病、腦中風、糖尿病、高血壓及心血管不良事件的風險，再依健康指引調整生活習慣。

吃得健康則依循「我的餐盤6口訣」，每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟和蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙，均衡攝取六大類食物，並落實好油、限糖、減鹽與高纖飲食原則。

而規律運動每周應累積至少150分鐘中度身體活動，並將運動結合日常生活，如健走、太極拳、游泳或騎腳踏車，培養持之以恆的運動習慣。

國健署表示，民眾可至國民健康署官方Facebook活動貼文，拍攝並上傳你的「檢吃動健康拳」影片，就有機會獲贈獨一無二的「檢吃動健康袋」好禮，歡迎民眾踴躍響。

根據成人預防保健服務資料顯示，我國40至60歲接受檢查民眾約有3成患有代謝症候群，國健署首度推出原創歌曲並結合檢吃動健康拳。記者翁唯真／攝影
根據成人預防保健服務資料顯示，我國40至60歲接受檢查民眾約有3成患有代謝症候群，國健署首度推出原創歌曲並結合檢吃動健康拳。記者翁唯真／攝影

運動 生活習慣 國健署

延伸閱讀

糖尿病患靠「1212」飲食法3個月狂甩23公斤 營養師：血糖也砍半

115年健保總額協商共識5.5% 醫盼補慢病防治資源

年過45歲患高血壓風險大增 醫分享在家測量血壓掌握3訣竅

泡麵別亂吃！醫師點名10大傷腎壞習慣 最嚴重恐加速腎功能惡化

相關新聞

微笑單車北北桃大當機原因找到了 北市交通局開罰10萬元

微笑單車YouBike昨晚下班尖峰時段大當機，影響超過逾2萬用戶，單車公司今表示，主因為自檢機制更新自檢機制異常，已在今...

北北桃YouBike大當機！蔣萬安說重話：釐清責任從速從重開罰

針對昨晚北北桃YouBike大當機，台北市長蔣萬安上午受訪表示，會要求交通局，依照合約對於這一次微笑單車造成YouBik...

麥德姆颱風周五六為花東屏東帶來短暫雨 下周末熱帶系統恐接近台灣

原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD24，上午8時發展為輕度颱風麥德姆。中央氣象署預報中心技正謝佩芸上午指出，預測麥德...

捷運優先席「有需求都能坐」反讓爭議更多？醫點破制度盲點

台北捷運日前發生老婦人與年輕人因博愛座爭執互毆，過程中老婦人遭踹倒，引發輿論熱議。對此，醫師沈政男指出，令人遺憾的是，社...

流感升溫⋯公費抗病毒藥物上路首日 基層藥局卻爆自費抗病毒藥缺藥

流感疫情提前升溫，衛福部昨天開始，提早開放抗病毒藥物供民眾使用，首波開放對象，5歲以上幼兒、65歲以上長者等族群可用藥，首日基層卻爆出自費抗病毒藥物「舒伏效」大缺貨，傳最快年底才能恢復供應，恐難因應疫情高峰。基層藥師協會理事長沈采穎指出，市面上雖還有克流感藥物等可替代使用，但舒伏效是長者較常使用的藥物，原因是只需一次服用，不必擔心忘記吃藥。

月餅熱量大公開！ 營養師提醒：吃一顆等於全糖手搖飲

中秋節即將來臨，許多人已經訂購好月餅，準備因應佳節享用。然而月餅的熱量、糖分不低，吃多了可能會跟著月亮一起「變圓」。對此，營養師高敏敏分享「月餅熱量糖量圖鑑」，熱量最高的雙黃月餅一顆就快要800大卡，裡面將近20顆方糖的熱量，高敏敏則建議「一天吃1/4顆就好」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。