代謝症候群出現3警訊要注意 徐展元3口訣教你逆轉健康

中秋連假將至，烤肉、吃月餅易讓熱量超標，國人10大死因中逾半跟代謝症候群相關，根據成人預防保健服務資料顯示，40至60歲接受檢查民眾約有3成患有代謝症候群。衛福部國健署長沈靜芬表示，若5指標符合3項就該注意身體警訊，2022年推動的代謝症候群防治計畫已協助44萬人改善腰圍、血壓等，今年年齡更下修至30歲，期待透過「定期檢查、健康飲食及規律運動」，逆轉代謝症候群。

此次於中秋節前邀請主播徐展元及健身網紅一米六擔任宣傳大使，首度推出原創歌曲並結合檢吃動健康拳及健康袋內含餐墊、皮尺及彈力繩幫助民眾逆轉代謝症候群。許展元表示，球場上要逆轉勝，代謝症候群也要逆轉，第一步就是要檢查別當「自我感覺良好群」。

沈靜芬說，代謝症候群會衍生包含心臟病、腦血管疾病、糖尿病及高血壓，因此2022年7月推動代謝症候群防治計畫，透過科學數據看出身體異常，由醫療團隊評估民眾生活習慣、運動建議並共同訂定目標，逆轉代謝症候群，提升參與度與改善成效。3年來已有近3100家診所、5200位醫師投入，協助約44萬人健康管理，其中規律至追蹤滿3次民眾，有2成可以逆轉數值。

國健署慢性疾病防治組科長曾桂琴表示，5項指標分別為血壓、空腹血糖及三酸甘油脂偏高，還有腰圍過粗及好膽固醇偏低，若出現3項警訊就該注意，罹患代謝症候群將比一般人心臟病及腦中風高2倍、高血脂高3倍、高血壓高4倍及糖尿病高6倍。

曾桂琴說，40至60歲接受檢查民眾約有3成患有代謝症候群，其中參與計畫且追蹤3次民眾，腰圍改善逾4成、體重改善近3成及血壓改善近5成5。

沈靜芬表示，代謝症候群可以透過「檢、吃、動」逆轉，第一定期檢查，民眾可善用成人預防保健服務。今年下修至30歲以上民眾可參加參加國健署提供每5年1次免費成人預防保健服務，並將健檢數據輸入「慢性疾病風險評估平台（科學算病館）」，即可預測未來10年內罹患冠心病、腦中風、糖尿病、高血壓及心血管不良事件的風險，再依健康指引調整生活習慣。

吃得健康則依循「我的餐盤6口訣」，每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟和蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙，均衡攝取六大類食物，並落實好油、限糖、減鹽與高纖飲食原則。

而規律運動每周應累積至少150分鐘中度身體活動，並將運動結合日常生活，如健走、太極拳、游泳或騎腳踏車，培養持之以恆的運動習慣。