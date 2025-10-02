北北桃YouBike昨晚大當機「有沒還成功？」可這樣確認
北北桃地區YouBike昨晚6時40分左右大當機，因後台系統連線問題導致借還車困難，直到今天凌晨1時才恢復穩定。新北市交通局表示，民眾若擔心昨晚事發時間租借的車輛是否正確還成功，可透過App查詢租借情形，也能向微笑單車或新北市交通局協助確認，目前費用都會從寬認定，以前30分鐘免費來計算。
新北市交通局說，因營運停擺超過4小時，目前詳細事發原因尚未出爐，不過確實嚴重影響民眾使用情形，會再依照契約內容開罰，開罰數字要依照實際情形再行確認。
新北交通局表示，對於民眾擔心是否成功還車，微笑單車會主動盤查車輛租借情形，民眾只要有確定把車子「入柱」，就不會有後續問題，如果因入柱未完成，或車輛遺失，都會個案處理。
新北交通局說，民眾若擔心，可透過App查詢自己的租借紀錄，如果有異常，都可以直接聯繫微笑單車或是各縣市交通局主管機關，可以提供悠遊卡等卡號或是租借車輛編號等，都可以協助查詢。
交通局說，由於昨晚是全市接異常，影響使用者數量還要統計，另到底是什麼原因造成連線異常，目前仍持續與微笑單車聯繫確認。
