全台首創「全人照護」進駐北竿 馬祖鄉親就醫免離島

馬祖醫療服務再升級！台北市立聯合醫院自114年起承接連江縣北竿鄉「全民健保偏鄉全人整合照護方案」，昨日舉辦全國首場離島全人照護共識會議，衛福部長石崇良、中央健保署長陳亮妤等多位中央與地方醫衛主管皆親臨見證，宣告離島醫療邁向新里程碑。

北竿全鄉僅1741名居民，過去因交通不便、醫療資源匱乏，就醫往往需跨島奔波。聯醫總院長王智弘表示，這項計畫首度以「全人、全齡、全程」為目標，從幼兒到高齡者，全面提供家戶健康訪查、疾病診療、衛教、預防保健及健康篩檢等服務，把「醫療」向前推進到「預防」，讓北竿鄉親不必離島，就能享有零距離的照護。

台北市衛生局長黃建華指出，這不只是醫療下鄉，更是生活的一部分。透過整合照護網絡，居民能即時獲得完整服務，同時推動社區健康促進與自主管理，讓「健康」走進每一戶人家。

連江縣衛生局長陳美金也強調，北市聯醫的專業經驗結合在地醫療量能，將為北竿打造量身訂製的照護體系，這不僅是北竿的福音，更是馬祖健康照護的新起點。

此次全人整合計畫的五大策略包括：「個案管理師制度」，由專業個管師深入家戶調查，提供從疾病預防到慢病管理的個別化服務，並主動安排多項篩檢，包括AI心電圖、頸動脈超音波、婦科超音波與皮膚癌檢查等，減少居民奔波就醫的負擔。

在「補足專科診療」則增設婦產科、皮膚科等門診，並由小兒科、神經內科團隊提供失智症與幼兒健康管理到宅服務。還有「跨院協作」：與連江縣醫院、雙和醫院、亞東醫院等合作，確保服務不間斷，並協助衛生所補足人力缺口。「遠距醫療會診」，結合五大專科進行即時遠距診療，搭配AIoT智慧檢測設備，大幅提升診斷效率與可近性。

計畫也推出多項亮點服務：醫師居家訪視偏鄉長者、建立「幼兒專責醫師制度」、提供孕婦到府關懷與兒童口腔塗氟，並透過社區個管護理師進行慢病追蹤與心理支持。