快訊

達美航空驚傳兩機滑行時相撞！機翼斷裂、擋風玻璃破裂畫面曝

台灣泳壇第一人！「蝶王」王冠閎亞錦賽第二金入袋創紀錄 中華隊2金7銀4銅作收

裕隆攜手LINE GO跨「共享機車」領域 市場足以胃納嗎？

全台首創「全人照護」進駐北竿 馬祖鄉親就醫免離島

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
北市聯醫推動北竿鄉全人整合照護計畫，個管師深入社區到案家進行訪視，照護長者身心健康。圖/連江縣衛生局提供
北市聯醫推動北竿鄉全人整合照護計畫，個管師深入社區到案家進行訪視，照護長者身心健康。圖/連江縣衛生局提供

馬祖醫療服務再升級！台北市立聯合醫院自114年起承接連江縣北竿鄉「全民健保偏鄉全人整合照護方案」，昨日舉辦全國首場離島全人照護共識會議，衛福部長石崇良、中央健保署長陳亮妤等多位中央與地方醫衛主管皆親臨見證，宣告離島醫療邁向新里程碑。

北竿全鄉僅1741名居民，過去因交通不便、醫療資源匱乏，就醫往往需跨島奔波。聯醫總院長王智弘表示，這項計畫首度以「全人、全齡、全程」為目標，從幼兒到高齡者，全面提供家戶健康訪查、疾病診療、衛教、預防保健及健康篩檢等服務，把「醫療」向前推進到「預防」，讓北竿鄉親不必離島，就能享有零距離的照護。

台北市衛生局長黃建華指出，這不只是醫療下鄉，更是生活的一部分。透過整合照護網絡，居民能即時獲得完整服務，同時推動社區健康促進與自主管理，讓「健康」走進每一戶人家。

連江縣衛生局長陳美金也強調，北市聯醫的專業經驗結合在地醫療量能，將為北竿打造量身訂製的照護體系，這不僅是北竿的福音，更是馬祖健康照護的新起點。

此次全人整合計畫的五大策略包括：「個案管理師制度」，由專業個管師深入家戶調查，提供從疾病預防到慢病管理的個別化服務，並主動安排多項篩檢，包括AI心電圖、頸動脈超音波、婦科超音波與皮膚癌檢查等，減少居民奔波就醫的負擔。

在「補足專科診療」則增設婦產科、皮膚科等門診，並由小兒科、神經內科團隊提供失智症與幼兒健康管理到宅服務。還有「跨院協作」：與連江縣醫院、雙和醫院、亞東醫院等合作，確保服務不間斷，並協助衛生所補足人力缺口。「遠距醫療會診」，結合五大專科進行即時遠距診療，搭配AIoT智慧檢測設備，大幅提升診斷效率與可近性。

計畫也推出多項亮點服務：醫師居家訪視偏鄉長者、建立「幼兒專責醫師制度」、提供孕婦到府關懷與兒童口腔塗氟，並透過社區個管護理師進行慢病追蹤與心理支持。

王智弘指出，這項「全台唯一」離島全人照護計畫，整合醫療、長照、家庭醫師制度與社福資源，讓北竿居民不僅「看得到醫生」，更能「被持續照顧」。

北市聯醫承辦連江縣北竿鄉「全民健康保險偏鄉地區全人整合照護執行方案」，昨日在健保署台北業務組隆重舉辦首例離島全人計畫元年共識會議。圖/連江縣衛生局提供
北市聯醫承辦連江縣北竿鄉「全民健康保險偏鄉地區全人整合照護執行方案」，昨日在健保署台北業務組隆重舉辦首例離島全人計畫元年共識會議。圖/連江縣衛生局提供
北市聯醫推動北竿鄉全人整合照護計畫於幼兒園辦理潔牙團體衛教活動。圖/連江縣衛生局提供
北市聯醫推動北竿鄉全人整合照護計畫於幼兒園辦理潔牙團體衛教活動。圖/連江縣衛生局提供

衛生局 馬祖

延伸閱讀

馬祖國際藝術島參觀人次破萬 73天展期歷年最長

北市公費「左流右新」開打 打疫苗抽iPhone 17

公費流感疫苗開打！蔣萬安曝「大寶」剛確診 痛苦症狀纏身3天後才緩解

「加味加熱菸」將販售 董氏急做校園宣導

相關新聞

微笑單車北北桃大當機原因找到了 北市交通局開罰10萬元

微笑單車YouBike昨晚下班尖峰時段大當機，影響超過逾2萬用戶，單車公司今表示，主因為自檢機制更新自檢機制異常，已在今...

北北桃YouBike大當機！蔣萬安說重話：釐清責任從速從重開罰

針對昨晚北北桃YouBike大當機，台北市長蔣萬安上午受訪表示，會要求交通局，依照合約對於這一次微笑單車造成YouBik...

麥德姆颱風周五六為花東屏東帶來短暫雨 下周末熱帶系統恐接近台灣

原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD24，上午8時發展為輕度颱風麥德姆。中央氣象署預報中心技正謝佩芸上午指出，預測麥德...

捷運優先席「有需求都能坐」反讓爭議更多？醫點破制度盲點

台北捷運日前發生老婦人與年輕人因博愛座爭執互毆，過程中老婦人遭踹倒，引發輿論熱議。對此，醫師沈政男指出，令人遺憾的是，社...

流感升溫⋯公費抗病毒藥物上路首日 基層藥局卻爆自費抗病毒藥缺藥

流感疫情提前升溫，衛福部昨天開始，提早開放抗病毒藥物供民眾使用，首波開放對象，5歲以上幼兒、65歲以上長者等族群可用藥，首日基層卻爆出自費抗病毒藥物「舒伏效」大缺貨，傳最快年底才能恢復供應，恐難因應疫情高峰。基層藥師協會理事長沈采穎指出，市面上雖還有克流感藥物等可替代使用，但舒伏效是長者較常使用的藥物，原因是只需一次服用，不必擔心忘記吃藥。

月餅熱量大公開！ 營養師提醒：吃一顆等於全糖手搖飲

中秋節即將來臨，許多人已經訂購好月餅，準備因應佳節享用。然而月餅的熱量、糖分不低，吃多了可能會跟著月亮一起「變圓」。對此，營養師高敏敏分享「月餅熱量糖量圖鑑」，熱量最高的雙黃月餅一顆就快要800大卡，裡面將近20顆方糖的熱量，高敏敏則建議「一天吃1/4顆就好」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。