快訊

達美航空驚傳兩機滑行時相撞！機翼斷裂、擋風玻璃破裂畫面曝

台灣泳壇第一人！「蝶王」王冠閎亞錦賽第二金入袋創紀錄 中華隊2金7銀4銅作收

裕隆攜手LINE GO跨「共享機車」領域 市場足以胃納嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

流感升溫⋯公費抗病毒藥物上路首日 基層藥局卻爆自費抗病毒藥缺藥

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
流感疫情提前升溫，衛福部昨天開始，提早開放抗病毒藥物供民眾使用，首波開放對象，5歲以上幼兒、65歲以上長者等族群可用藥，上路首日，基層卻爆出抗病毒藥物「舒伏效」大缺貨。疫情示意圖，本報資料照片。
流感疫情提前升溫，衛福部昨天開始，提早開放抗病毒藥物供民眾使用，首波開放對象，5歲以上幼兒、65歲以上長者等族群可用藥，上路首日，基層卻爆出抗病毒藥物「舒伏效」大缺貨。疫情示意圖，本報資料照片。

流感疫情提前升溫，衛福部昨天開始，提早開放抗病毒藥物供民眾使用，首波開放對象，5歲以上幼兒、65歲以上長者等族群可用藥，首日基層卻爆出自費抗病毒藥物「舒伏效」大缺貨，傳最快年底才能恢復供應，恐難因應疫情高峰。基層藥師協會理事長沈采穎指出，市面上雖還有克流感藥物等可替代使用，但舒伏效是長者較常使用的藥物，原因是只需一次服用，不必擔心忘記吃藥。

近期藥師群組不少雙北藥局藥師發訊息求助，表示「急需」舒伏效。沈采穎說，自9月分開始，就有基層藥師反應，舒伏效叫不到貨，推測背後原因是公司限量出貨，而目前藥局是完全叫不到貨，少部分較大型醫院，與藥廠簽有合約，還能叫得到藥；衛福部示警流感疫情提前到來，抗病毒藥物使用需求上升，也是導致舒伏效缺藥可能原因。

沈采穎說，流感抗病毒藥物，雖還有公費的克流感可用，且目前並無缺貨，但針對家中有幼兒、長輩者，服用舒伏效可讓病毒量下降更快，不僅脆弱族群本身可用，同住家人若感染流感，服用這項藥物，可減少長輩、幼兒被傳染機率，且舒伏效只需服用一次，不像克流感需要服用5天，若間斷恐讓療效不佳，不少長輩慢性病用藥很多，容易忘記用藥，使用這項藥物不易忘記服藥。

紓伏效膜衣錠20毫克適用於治療5歲以上且體重20公斤以上病人之A型及B型流行性感冒病毒急性感染。沈采穎表示，疫情突然升溫，政府無法預測，但抗病毒藥物庫存量低，廠商應提前通報，否則每次都只能靠基層藥局彼此調度、自救，高層會說有哪些藥物可替代，卻未考慮到藥品缺貨時，恐讓特定族群疾病治療受到影響。

另，近期缺藥頻傳，沈采穎表示，因應缺藥，食藥署長姜至剛提出修正藥事法，針對缺貨藥品，由政府統籌調度，這是好的構想，但修法畢竟曠日廢時，食藥署應告知廠商，若有藥品退出台灣市場時，尤其是過專利期藥品要退出台灣，應提早通知主管機關，讓政府能及早因應，畢竟請其他廠商生產也需要時間，若還要先申請執照，恐需要超過1年準備期。

流行性感冒病毒 流感 沈采穎

延伸閱讀

公費流感、新冠疫苗 同步開打

流感升溫再釀急診壅塞？ 台大醫院多項「病床彈性調度」措施備戰

公費流感、新冠疫苗開打 屏東衛生局籲接種

台南50萬劑公費流感、新冠疫苗開打 衛生所現排隊人潮

相關新聞

微笑單車北北桃大當機原因找到了 北市交通局開罰10萬元

微笑單車YouBike昨晚下班尖峰時段大當機，影響超過逾2萬用戶，單車公司今表示，主因為自檢機制更新自檢機制異常，已在今...

北北桃YouBike大當機！蔣萬安說重話：釐清責任從速從重開罰

針對昨晚北北桃YouBike大當機，台北市長蔣萬安上午受訪表示，會要求交通局，依照合約對於這一次微笑單車造成YouBik...

麥德姆颱風周五六為花東屏東帶來短暫雨 下周末熱帶系統恐接近台灣

原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD24，上午8時發展為輕度颱風麥德姆。中央氣象署預報中心技正謝佩芸上午指出，預測麥德...

捷運優先席「有需求都能坐」反讓爭議更多？醫點破制度盲點

台北捷運日前發生老婦人與年輕人因博愛座爭執互毆，過程中老婦人遭踹倒，引發輿論熱議。對此，醫師沈政男指出，令人遺憾的是，社...

流感升溫⋯公費抗病毒藥物上路首日 基層藥局卻爆自費抗病毒藥缺藥

流感疫情提前升溫，衛福部昨天開始，提早開放抗病毒藥物供民眾使用，首波開放對象，5歲以上幼兒、65歲以上長者等族群可用藥，首日基層卻爆出自費抗病毒藥物「舒伏效」大缺貨，傳最快年底才能恢復供應，恐難因應疫情高峰。基層藥師協會理事長沈采穎指出，市面上雖還有克流感藥物等可替代使用，但舒伏效是長者較常使用的藥物，原因是只需一次服用，不必擔心忘記吃藥。

月餅熱量大公開！ 營養師提醒：吃一顆等於全糖手搖飲

中秋節即將來臨，許多人已經訂購好月餅，準備因應佳節享用。然而月餅的熱量、糖分不低，吃多了可能會跟著月亮一起「變圓」。對此，營養師高敏敏分享「月餅熱量糖量圖鑑」，熱量最高的雙黃月餅一顆就快要800大卡，裡面將近20顆方糖的熱量，高敏敏則建議「一天吃1/4顆就好」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。