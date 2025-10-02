流感升溫⋯公費抗病毒藥物上路首日 基層藥局卻爆自費抗病毒藥缺藥

流感疫情提前升溫，衛福部昨天開始，提早開放抗病毒藥物供民眾使用，首波開放對象，5歲以上幼兒、65歲以上長者等族群可用藥，首日基層卻爆出自費抗病毒藥物「舒伏效」大缺貨，傳最快年底才能恢復供應，恐難因應疫情高峰。基層藥師協會理事長沈采穎指出，市面上雖還有克流感藥物等可替代使用，但舒伏效是長者較常使用的藥物，原因是只需一次服用，不必擔心忘記吃藥。

近期藥師群組不少雙北藥局藥師發訊息求助，表示「急需」舒伏效。沈采穎說，自9月分開始，就有基層藥師反應，舒伏效叫不到貨，推測背後原因是公司限量出貨，而目前藥局是完全叫不到貨，少部分較大型醫院，與藥廠簽有合約，還能叫得到藥；衛福部示警流感疫情提前到來，抗病毒藥物使用需求上升，也是導致舒伏效缺藥可能原因。

沈采穎說，流感抗病毒藥物，雖還有公費的克流感可用，且目前並無缺貨，但針對家中有幼兒、長輩者，服用舒伏效可讓病毒量下降更快，不僅脆弱族群本身可用，同住家人若感染流感，服用這項藥物，可減少長輩、幼兒被傳染機率，且舒伏效只需服用一次，不像克流感需要服用5天，若間斷恐讓療效不佳，不少長輩慢性病用藥很多，容易忘記用藥，使用這項藥物不易忘記服藥。

紓伏效膜衣錠20毫克適用於治療5歲以上且體重20公斤以上病人之A型及B型流行性感冒病毒急性感染。沈采穎表示，疫情突然升溫，政府無法預測，但抗病毒藥物庫存量低，廠商應提前通報，否則每次都只能靠基層藥局彼此調度、自救，高層會說有哪些藥物可替代，卻未考慮到藥品缺貨時，恐讓特定族群疾病治療受到影響。

另，近期缺藥頻傳，沈采穎表示，因應缺藥，食藥署長姜至剛提出修正藥事法，針對缺貨藥品，由政府統籌調度，這是好的構想，但修法畢竟曠日廢時，食藥署應告知廠商，若有藥品退出台灣市場時，尤其是過專利期藥品要退出台灣，應提早通知主管機關，讓政府能及早因應，畢竟請其他廠商生產也需要時間，若還要先申請執照，恐需要超過1年準備期。