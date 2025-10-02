快訊

金馬影帝莫子儀領軍！「嫌疑犯Ｘ的獻身」舞台劇十二月台北重磅首演

嫌疑犯X的獻身》舞台劇領銜主演卡司左至右：黃云歆、葉文豪、莫子儀、梅若穎、高英軒。圖／笨鳥工作室提供
由笨鳥工作室、聯合數位文創與莎妹工作室共同主辦的「嫌疑犯Ｘ的獻身」舞台劇，經歷二年多的爭取，成功取得日本知名暢銷推理小說家東野圭吾授權，這也是「嫌疑犯Ｘ的獻身」首次授權台灣並改編為舞台劇。本次集結堅強創作團隊，並由金馬影帝莫子儀領軍台灣劇場影視實力派演員：葉文豪、梅若穎、高英軒、黃云歆、周明宇、杜思慧、許懷民、謝孟庭、何冠儀，共同於國家戲劇院的舞台上，開展一場完美犯罪的辯證，反思名為愛的難解之題。

舞台劇「嫌疑犯Ｘ的獻身」結合推理懸疑與人性情感的深沉，講述一起河堤命案，由莫子儀所飾演的石神哲哉以縝密的邏輯算計設下一連串的懸疑佈局，甚至不惜以自己的未來作為賭注，只希望花岡靖子（梅若穎飾演）能擺脫警方視她為嫌犯的質疑。石神的大學好友湯川學，則由橫跨音樂劇與戲劇的硬底子演員葉文豪飾演，創造出獨特的演技面貌。辦理此案的刑警草薙俊平由高英軒飾演，身為莫子儀的大學摯友，這次也是兩位睽違十年的舞台重聚。從演員橫跨主持界的黃云歆將飾演花岡美里，挑戰青少年的徬徨與恐懼。出演陣容更集結資深影視劇場演員周明宇、杜思慧、許懷民，以及新生代潛力演員謝孟庭、何冠儀共同登台。

「嫌疑犯Ｘ的獻身」舞台劇台北場將於今年十二月廿六日到廿八日在國家戲劇院首演，盲鳥階段台北場已售出五成，購票請洽OPENTIX。

