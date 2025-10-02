快訊

達美航空驚傳兩機滑行時相撞！機翼斷裂、擋風玻璃破裂畫面曝

台灣泳壇第一人！「蝶王」王冠閎亞錦賽第二金入袋創紀錄 中華隊2金7銀4銅作收

裕隆攜手LINE GO跨「共享機車」領域 市場足以胃納嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

麥德姆颱風周五六為花東屏東帶來短暫雨 下周末熱帶系統恐接近台灣

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
颱風麥德姆預估路徑。圖／中央氣象署提供
颱風麥德姆預估路徑。圖／中央氣象署提供

原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD24，上午8時發展為輕度颱風麥德姆。中央氣象署預報中心技正謝佩芸上午指出，預測麥德姆未來向西北西朝菲律賓、南海移動，對台灣無直接影響。周五、周六受到麥德姆颱風外圍雲系影響，花東、屏東有局部短暫陣雨，但雨量不是太大。

謝佩芸指出，未來台灣仍是晴時多雲、高溫炎熱為主的天氣，只有周五、周六受颱風外圍雲系影響，花東、屏東有局部短暫陣雨，其他地區則是午後在山區及東南部平地有雷陣雨。不下雨時天氣高溫炎熱。

謝佩芸指出，颱風麥德姆今天逐漸接近菲律賓，明天到後天通過呂宋島進入南海，未來會持續朝廣東及海南島附近移動，對台灣沒有直接影響。但颱風外圍雲系明後天比較靠近台灣，最接近台灣的時間是周五下半天到周六上半天，外圍雲系帶來的偏東風，會為花東、屏東帶來局部降雨。

此外，謝佩芸說，菲律賓東方面仍是大低壓區，後續仍有熱帶系統發展可能性，預計下周末前後有熱帶系統比較接近台灣東南部海面，但目前預報不確定性很高，氣象署會持續觀察。

謝佩芸指出，中秋連假期間各地天氣穩定，周五、周六花東及屏東偶有陣雨，午後山區雷雨。周日到下周一中秋節，颱風麥德姆遠離，以高壓天氣為主，天氣晴到多雲，午後山區及中南部雷雨。下周二到下周三風向上帶來東北風，迎風面的東半部轉雨，其他地區午後山區及中南部有雷雨。

未來幾天仍是高溫炎熱，謝佩芸說，西半部高溫在34到36度，就像夏天一樣熱，今天在雙北、桃園及台中局部地區有機會超過36度。

受太平洋高壓影響，各地天氣晴朗穩定。聯合報系資料照片
受太平洋高壓影響，各地天氣晴朗穩定。聯合報系資料照片
西半部高溫在34到36度，雙北、桃園及台中局部地區有機會超過36度。圖／中央氣象署提供
西半部高溫在34到36度，雙北、桃園及台中局部地區有機會超過36度。圖／中央氣象署提供
最近天氣提醒。圖／中央氣象署提供
最近天氣提醒。圖／中央氣象署提供
未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

颱風 屏東

延伸閱讀

中秋節賞月機率高嗎？賈新興這樣說

兩颱風剛走 中國大陸預測颱風麥德姆5日恐登陸廣東

麥德姆颱風最快今晚生成 雙十連假前後還有熱帶擾動發展

一起來當抬頭族！推動「暗空小鎮」 來屏東追星認識天文

相關新聞

微笑單車北北桃大當機原因找到了 北市交通局開罰10萬元

微笑單車YouBike昨晚下班尖峰時段大當機，影響超過逾2萬用戶，單車公司今表示，主因為自檢機制更新自檢機制異常，已在今...

北北桃YouBike大當機！蔣萬安說重話：釐清責任從速從重開罰

針對昨晚北北桃YouBike大當機，台北市長蔣萬安上午受訪表示，會要求交通局，依照合約對於這一次微笑單車造成YouBik...

麥德姆颱風周五六為花東屏東帶來短暫雨 下周末熱帶系統恐接近台灣

原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD24，上午8時發展為輕度颱風麥德姆。中央氣象署預報中心技正謝佩芸上午指出，預測麥德...

捷運優先席「有需求都能坐」反讓爭議更多？醫點破制度盲點

台北捷運日前發生老婦人與年輕人因博愛座爭執互毆，過程中老婦人遭踹倒，引發輿論熱議。對此，醫師沈政男指出，令人遺憾的是，社...

流感升溫⋯公費抗病毒藥物上路首日 基層藥局卻爆自費抗病毒藥缺藥

流感疫情提前升溫，衛福部昨天開始，提早開放抗病毒藥物供民眾使用，首波開放對象，5歲以上幼兒、65歲以上長者等族群可用藥，首日基層卻爆出自費抗病毒藥物「舒伏效」大缺貨，傳最快年底才能恢復供應，恐難因應疫情高峰。基層藥師協會理事長沈采穎指出，市面上雖還有克流感藥物等可替代使用，但舒伏效是長者較常使用的藥物，原因是只需一次服用，不必擔心忘記吃藥。

月餅熱量大公開！ 營養師提醒：吃一顆等於全糖手搖飲

中秋節即將來臨，許多人已經訂購好月餅，準備因應佳節享用。然而月餅的熱量、糖分不低，吃多了可能會跟著月亮一起「變圓」。對此，營養師高敏敏分享「月餅熱量糖量圖鑑」，熱量最高的雙黃月餅一顆就快要800大卡，裡面將近20顆方糖的熱量，高敏敏則建議「一天吃1/4顆就好」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。