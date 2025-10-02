麥德姆颱風周五六為花東屏東帶來短暫雨 下周末熱帶系統恐接近台灣

原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD24，上午8時發展為輕度颱風麥德姆。中央氣象署預報中心技正謝佩芸上午指出，預測麥德姆未來向西北西朝菲律賓、南海移動，對台灣無直接影響。周五、周六受到麥德姆颱風外圍雲系影響，花東、屏東有局部短暫陣雨，但雨量不是太大。

謝佩芸指出，未來台灣仍是晴時多雲、高溫炎熱為主的天氣，只有周五、周六受颱風外圍雲系影響，花東、屏東有局部短暫陣雨，其他地區則是午後在山區及東南部平地有雷陣雨。不下雨時天氣高溫炎熱。

謝佩芸指出，颱風麥德姆今天逐漸接近菲律賓，明天到後天通過呂宋島進入南海，未來會持續朝廣東及海南島附近移動，對台灣沒有直接影響。但颱風外圍雲系明後天比較靠近台灣，最接近台灣的時間是周五下半天到周六上半天，外圍雲系帶來的偏東風，會為花東、屏東帶來局部降雨。

此外，謝佩芸說，菲律賓東方面仍是大低壓區，後續仍有熱帶系統發展可能性，預計下周末前後有熱帶系統比較接近台灣東南部海面，但目前預報不確定性很高，氣象署會持續觀察。

謝佩芸指出，中秋連假期間各地天氣穩定，周五、周六花東及屏東偶有陣雨，午後山區雷雨。周日到下周一中秋節，颱風麥德姆遠離，以高壓天氣為主，天氣晴到多雲，午後山區及中南部雷雨。下周二到下周三風向上帶來東北風，迎風面的東半部轉雨，其他地區午後山區及中南部有雷雨。