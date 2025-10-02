珊瑚礁大量流失 綠色和平：小琉球、三仙台等應畫為海洋庇護區

台灣珊瑚生態豐富，坐擁許多國際級海洋生態和景觀，綠色和平今指出，國內至今缺乏有效管理的海洋保護區，正導致這些珍貴生態瑰寶逐步流失，呼籲海保署應優先將漁業管理納入海洋保護區規畫，並利用「海洋保育法」盡速將小琉球、南方四島及三仙台等畫為海洋庇護區。

聯合國《全球海洋公約》在今年9月正式達到生效門檻，多達60國批准通過，讓2030年前保護至少全球30%海洋的目標勢在必行。綠色和平今年 7、8月走訪屏東小琉球、澎湖南方四島及台東三仙台，展開珊瑚生態調查，並結合「船舶自動識別系統」（AIS）研究漁船帶來的生態壓力。走訪結果發現，三地海域因缺乏有效漁業管理，法規漏洞導致執法困難，造成漁業資源枯竭、珊瑚生態持續衰退，面臨漁業、觀光與生態三輸的巨大挑戰。

綠色和平海洋專案發言人邱聰榮指出，《海洋保育法》三讀通過已逾1年，海保署應加速落實行動，將強而有力的漁業管理立即納入海洋保護區核心設計。除了珊瑚健康衰退外，三地海域普遍有大量廢棄漁具纏繞珊瑚，不僅阻礙珊瑚成長，還進一步破壞棲地，且這些區域的魚群數量稀少，顯示珊瑚生態系整體的健康與韌性持續下滑，同時也揭示漁業活動可能正為這些生態系帶來不容小覷的壓力。

邱聰榮表示，經交叉分析三地的AIS數據與水下珊瑚生態監測結果後發現，漁船活動頻繁的區域，其水下珊瑚衰退程度相對嚴重，兩者呈現正相關。然而，珊瑚生態較差的小琉球和澎湖南方四島，竟都屬現行的海洋保護區，許多漁船活動值卻遠高於尚未被畫入海保區的三仙台。

根據海保署2021至2023年珊瑚監測報告、環境資訊中心2020至2024年珊瑚礁體檢報告指出，三仙台的海域珊瑚礁覆蓋率仍有52%，但澎湖南方四島卻衰退至37%，小琉球更僅剩下11%。

針對台灣珊瑚衰退問題，綠色和平呼籲海委會，優先將漁業管理納入海洋保護區規畫，利用《海保法》盡速將小琉球、南方四島及三仙台畫為海洋庇護區，整合漁業署、觀光署、海保署及地方政府，合力限制破壞性活動、有效落實海洋保育。