東勢警與民間中秋慰問獨居弱勢戶 81歲婦帶中風兒感謝

中秋節將到，台中市東勢警分局茅埔派出所與志工到轄區慰問獨居長者和弱勢戶，其中81歲婦人獨自撫養中風兒子，母子感謝警察和社會溫暖，婦人對慰問者說，「還好有你們幫忙和關心」。

東勢分局茅埔派出所為關懷轄區內經濟弱勢獨居長者，副所長洪存孝與警員及志工，深入轄區地方角落，針對區內的獨居長者及弱勢家庭，致贈熱心民間團體捐贈的白米、泡麵、罐頭等物資。

山城地區人口逐漸高齡化，獨居長者鮮少外出與社會接觸，屢成詐騙集團的肥羊，不法分子利用弱勢家庭的無助心態，騙取個人資料及帳戶信息，或用「猜猜我是誰」等詐騙手法假冒親友打電話借錢、詐財。

除了關懷弱勢里民並致贈物資，轄區茅埔派出所也藉此機會結合防詐騙、交通安全及婦幼宣導，加強建立民眾識詐及防禦駕駛觀念，以實際行動守護民眾生命財產安全。