中秋烤肉配酒暗藏「3大陷阱」 醫師警告恐成胰臟殺手

中秋佳節將至，烤肉配酒是許多家庭團聚的標準配備，但這樣的飲食組合卻可能對健康造成嚴重威脅；光田綜合醫院肝膽腸胃科醫師楊宗勲指出，節日大量飲酒加上油膩烤肉、高糖月餅，對胰臟而言形同「地獄套餐」，恐引發急性胰臟炎，嚴重時甚至可能導致休克。

醫師楊宗勲表示，「很多人以為酒只傷肝，其實最先受傷的可能是胰臟，」許多人誤以為天天喝酒才會出問題，但實際上是平時的不良習慣累積，加上節日的放縱，才容易讓胰臟亮紅燈。特別是有膽結石、三高（高血壓、高血脂、高血糖）、肥胖或長期飲酒習慣者，更屬於高危險群；畢竟當大量油膩食物搭配酒精時，會刺激胰臟分泌消化酵素，甚至引起酵素攻擊自身胰臟組織，造成急性發炎，使胰臟承受「三重負擔」。

楊宗勲強調，胰臟負責分泌消化酵素與胰島素，若長期承受油膩飲食與酒精刺激，將增加胰臟負擔，甚至誘發發炎或血糖失衡，臨床上曾收治因飲酒過量引發急性胰臟炎的患者，出現上腹劇烈疼痛、噁心嘔吐，甚至痛到冒冷汗，特別是急性胰臟炎的典型症狀包括上腹劇痛、噁心、嘔吐，疼痛通常會放射到背部，有時還伴隨發燒，嚴重時可能危及多重器官功能。

營養師林淑雯建議，中秋聚餐應掌握少油、少鹽、少糖，多蔬果「三少一多」原則，月餅雖然應景但糖分含量高，建議淺嚐即止，一次吃一小塊即可；烤肉時可選擇去皮或去油的肉類，並搭配高纖蔬菜，避免胰臟過度分泌消化酵素；飲品則以白開水或無糖茶取代酒精與含糖飲料，減輕胰臟與代謝系統的壓力。 月餅雖然應景，但糖分含量高，醫師楊宗勲建議淺嘗即止，一次一小塊即可，才能守住健康。圖／光田醫院提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康