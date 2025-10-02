脂肪肝炎如沉默炸彈 醫提醒減重、用藥與改善生活型態

全球肥胖及糖尿病人口增加，代謝功能障礙相關脂肪性肝炎MASH（Metabolic-associated steatohepatitis），簡稱脂肪肝炎也盛行。台中慈濟醫院消化醫學中心主任許景盛表示，脂肪肝炎病人若未控制，會持續發展成肝硬化，增加肝癌風險。他提醒減重、用藥與改善生活型態重要性。

許景盛醫師表示，肝臟缺乏痛覺神經，許多人是健檢抽血才發現罹患脂肪肝炎，若延誤到出現多種併發症時，代表肝臟已經硬化、衰竭到失去功能。要盡早控制甚至逆轉脂肪肝炎，治療方向分為控制肥胖、降低心血管疾病風險與針對脂肪肝炎治療；健康飲食與規律運動仍是治療核心，若病人減少7％至10％體重，發炎與纖維化就能明顯改善。

許景盛提醒，別忽視脂肪肝隱藏的風險，要建立並維持健康生活是經濟實惠、負擔最小的治療，也是避免肝臟惡化的最大保障。飲食方面可採用地中海飲食或原型食物，少糖少油；咖啡與檸檬有助於脂肪肝的保健；每周至少做150分鐘中等強度運動，例如快走、游泳或騎腳踏車；務必戒酒，因為酒精會增加肝臟負擔，即使少量也可能加速纖維化發展。

許景盛說，醫學界對脂肪肝炎病理機轉的深入研究，近年已有新型藥物獲得國際核准，用於脂肪肝炎的治療，例如作用於甲狀腺荷爾蒙受體β（THR-β）的藥物及部分原本用於糖尿病與體重管理的藥物（如GLP-1受體促效劑）。臨床研究顯示，這些藥物可幫助改善人體代謝，減少肝臟脂肪、肝臟發炎與肝臟疤痕(纖維化)的產生。

許景盛表示，藥物能輔助治療脂肪肝炎，但必須考慮病人對藥物的各種限制與副作用，不宜長期依賴藥物，緩和病情之餘更應該建立、維持健康生活型態。