快訊

北捷婦逼讓位被踹飛！吳鳳讚「台人較溫柔易被欺負」曝外國人反應：絕對反擊

日本自民黨選戰倒數！三強鼎立將有黑馬？

Instagram傳災情！貼文文字全消失 解決方案曝光趕快試

中秋節賞月機率高嗎？賈新興這樣說

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
中秋節賞月示意圖。圖／AI生成
中秋節賞月示意圖。圖／AI生成

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，TD24預估於今日有發展為颱風麥德姆的趨勢，並於明天影響呂宋島，之後朝海南島的方向前進。

至於中秋節晚上（6日）要賞月，賈新興說，台中以南雲比較厚，只有一半機會，北部和東部看到月亮機率較高。中秋節過後一天即周二(7日)看月亮機會更大，只有台南以南雲比較厚。

賈新興指出，7日前太平洋高壓偏強，午後零星短暫陣雨，其中3日至4日東南水氣多。8日起至11日高壓出海偏東風的環境，8日有受今年第一波微弱東北季風影響的機率。

最近天氣，賈新興說，3日鵝鑾鼻一帶有短暫雨，午後花東有局部短暫陣雨，新竹以南山區有零星短暫陣雨。4日台東至恆春半島一帶有局部雨，午後新竹以南山區及宜蘭山區有零星短暫陣雨。5日午後新竹以南有局部短暫陣雨，宜花山區亦有零星短暫雨。

至於6日午後苗栗以南及宜花有零星短暫陣雨。7日午後苗栗以南山區有零星短暫陣雨。8日有受今年第一波微弱東北季風影響的機率，午後台南以南及宜蘭有零星短暫雨。9日北海岸至宜蘭有局部陣雨，午後竹苗以南山區有零星短暫雨。10日至11日午後竹苗以南有零星短暫陣雨。賈新興說，超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

7日前太平洋高壓偏強，高溫炎熱，午後零星短暫陣雨。聯合報系資料照片
7日前太平洋高壓偏強，高溫炎熱，午後零星短暫陣雨。聯合報系資料照片

賈新興 中秋節 新竹

延伸閱讀

教師節連假天氣曝光！ 賈新興指「首波東北季風」這天到

北方有鋒面系統及冷空氣！賈新興揭教師節連假天氣

颱風博羅依最快明後天生成 賈新興曝預估路徑

樺加沙颱風進逼 賈新興估明上午9時海警、明晚8時陸警

相關新聞

熱帶低壓今將升級麥德姆颱風 吳德榮：另一熱帶擾動續觀察

準麥德姆颱風今將生成。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://...

駕照管理新制！機車後年試辦路考 高齡換照下修至70歲

交通部公路局昨公布駕照管理新制，其中考照制度大變革，不僅汽機車考照筆試將自明年起取消是非題型外，二○二七年十月起，還將試...

專家：若駕照管理新制度未見效 應恢復6年定期換照

交通部公布全新駕照管理制度，消基會交通組召集人李克聰提醒，任何改革都會有負面影響，因此要有配套，包括高齡者透過社區宣導新...

北榮「跨科找床」 化解流感急診壅塞

流感疫情提前升溫，各大醫院急診嚴陣以待，昨晚台大醫院急診待床人數超過百人，三總四十三人，而北榮急診僅十二人待床，原因在於...

公費流感、新冠疫苗 同步開打

公費流感、新冠疫苗昨天同步開打，各大醫院湧現一波排隊接種人潮。台北市長蔣萬安昨現身台大醫院，他以自家體型高壯的「大寶」（...

月餅熱量大公開！ 營養師提醒：吃一顆等於全糖手搖飲

中秋節即將來臨，許多人已經訂購好月餅，準備因應佳節享用。然而月餅的熱量、糖分不低，吃多了可能會跟著月亮一起「變圓」。對此，營養師高敏敏分享「月餅熱量糖量圖鑑」，熱量最高的雙黃月餅一顆就快要800大卡，裡面將近20顆方糖的熱量，高敏敏則建議「一天吃1/4顆就好」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。