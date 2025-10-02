中秋節賞月機率高嗎？賈新興這樣說

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，TD24預估於今日有發展為颱風麥德姆的趨勢，並於明天影響呂宋島，之後朝海南島的方向前進。

至於中秋節晚上（6日）要賞月，賈新興說，台中以南雲比較厚，只有一半機會，北部和東部看到月亮機率較高。中秋節過後一天即周二(7日)看月亮機會更大，只有台南以南雲比較厚。

賈新興指出，7日前太平洋高壓偏強，午後零星短暫陣雨，其中3日至4日東南水氣多。8日起至11日高壓出海偏東風的環境，8日有受今年第一波微弱東北季風影響的機率。

最近天氣，賈新興說，3日鵝鑾鼻一帶有短暫雨，午後花東有局部短暫陣雨，新竹以南山區有零星短暫陣雨。4日台東至恆春半島一帶有局部雨，午後新竹以南山區及宜蘭山區有零星短暫陣雨。5日午後新竹以南有局部短暫陣雨，宜花山區亦有零星短暫雨。

至於6日午後苗栗以南及宜花有零星短暫陣雨。7日午後苗栗以南山區有零星短暫陣雨。8日有受今年第一波微弱東北季風影響的機率，午後台南以南及宜蘭有零星短暫雨。9日北海岸至宜蘭有局部陣雨，午後竹苗以南山區有零星短暫雨。10日至11日午後竹苗以南有零星短暫陣雨。賈新興說，超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。