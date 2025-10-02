今年中秋會很熱 吳聖宇揭此時有機會降溫

下周一就是中秋節了，最近天氣還很熱，西半部高溫多在33到36度，要熱到何時？天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」指出，今年中秋會很熱，中秋節連續假期預估天氣穩定、高溫炎熱甚至有極端高溫發生。最快要等到下周三左右，大陸上有地面高壓向東南移動，低層才有較弱的東北季風來到台灣附近的機會，才會下雨降溫。

吳聖宇指出，受強盛太平洋高壓籠罩，台灣維持盛夏一般天氣型態，溫度高，連午後熱對流的發展都偏弱、偏少，目前看起來這種強勢的太平洋高壓還要繼續影響下去，一直到下周二 ，由低到高層都是高壓的位置，垂直正壓的型態還蠻明顯，預估會讓台灣維持炎熱、少雨的夏季天氣一直到中秋節連續假期過後。

吳聖宇說，可能最快要等到下周三，大陸上有地面高壓向東南移動，低層才有較弱的東北季風來到台灣附近的機會，但因為中高層以上高壓盤據的型態並沒有改變，中高層沒有顯著的西風短波槽配合，實際來到台灣附近的涼空氣可能僅限於低層到底層，強度有限，厚度也較淺薄，不過東北季風來到還是會讓天氣出現一些變化，下周三、周四甚至到雙十節迎風面降雨機會較為提高，溫度可望略降，其他地方則影響有限。

吳聖宇表示，單純以東北季風來看，下周南下東北季風強度有限，實際狀況還要看是不是會跟南邊的熱帶系統互相配合，特別是要留意目前在關島以東的東風波動系統，未來這個東風波動會往西傳播，大概中秋節過後就會逐漸靠近菲律賓以東，本身有機會發展，發展的程度以及有沒有機會跟南下的東北季風互相配合值得觀察，目前還有很大不確定性，可能是下周後半到國慶日連續假期天氣最大變數。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。