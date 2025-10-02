快訊

衣索比亞教堂發生鷹架倒塌意外 已釀36死200多傷

熱帶低壓今將升級麥德姆颱風！吳德榮：另一熱帶擾動續觀察

今年才來過台灣演講！知名保育運動先驅珍古德博士辭世 享壽91歲

熱帶低壓今將升級麥德姆颱風 吳德榮：另一熱帶擾動續觀察

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
受太平洋高壓影響，各地天氣高溫炎熱。聯合報系資料照片
受太平洋高壓影響，各地天氣高溫炎熱。聯合報系資料照片

準麥德姆颱風今將生成。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3633-2025-10-01-20-50-38）指出，最新(2日2時)氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，熱帶低壓今(2日)將發展為「麥德姆」颱風，偏西北西通過呂宋島、進入南海，逐漸增強為「中颱」，5日颱風中心通過雷州半島，侵襲海南島及兩廣。

吳德榮說，最新(1日20時)歐洲人工智慧(AIFS)模式，8日20時模擬圖顯示，台灣東方海面則另有一熱帶擾動；但各國模式模擬不斷調整、且差異很大，應續觀察。

最近天氣，吳德榮說，今日至下周二(包括中秋連假)太平洋高壓影響，各地晴朗炎熱，北台最高氣溫常達37、38度，中午前後紫外線多在過量級或危險級，要注意防曬、防中暑；午後局部山區偶有短暫降雨的機率；周五、六因「麥德姆」通過呂宋島、進入南海，南方水氣增多，為恆春半島及花東帶來一些局部降雨的機率。

今日各地區氣溫為：北部22至37度、中部23至35度、南部24至35度及東部21至34度。

吳德榮指出，最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，下周三(8日)北海岸、東半部偶有局部短暫雨，西半部晴時多雲，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

吳德榮說，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，熱帶低壓今將發展為「麥德姆」，偏西北西通過呂宋島、進入南海，5日颱風中心通過雷州半島(左)。最新(1日20時)歐洲人工智慧(AIFS)模式，8日20時模擬圖顯示，台灣東方海面則另有一熱帶擾動(右)。(右圖擷自tropical tidbits)擷取自「洩天機教室」專欄
吳德榮說，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，熱帶低壓今將發展為「麥德姆」，偏西北西通過呂宋島、進入南海，5日颱風中心通過雷州半島(左)。最新(1日20時)歐洲人工智慧(AIFS)模式，8日20時模擬圖顯示，台灣東方海面則另有一熱帶擾動(右)。(右圖擷自tropical tidbits)擷取自「洩天機教室」專欄

吳德榮 颱風 南海

延伸閱讀

又有颱風不只一個？下半周有熱帶擾動發展 吳德榮揭預測路徑、影響

今飆36度高溫 吳德榮：未來1周晴朗酷熱 午後降雨集中1地

北台高溫38度東半部零星雨 吳德榮：2颱風將侵襲越南北部

3颱共存樺加沙颱風續發威 吳德榮：東半部慎防坍方土石流

相關新聞

駕照管理新制！機車後年試辦路考 高齡換照下修至70歲

交通部公路局昨公布駕照管理新制，其中考照制度大變革，不僅汽機車考照筆試將自明年起取消是非題型外，二○二七年十月起，還將試...

專家：若駕照管理新制度未見效 應恢復6年定期換照

交通部公布全新駕照管理制度，消基會交通組召集人李克聰提醒，任何改革都會有負面影響，因此要有配套，包括高齡者透過社區宣導新...

北榮「跨科找床」 化解流感急診壅塞

流感疫情提前升溫，各大醫院急診嚴陣以待，昨晚台大醫院急診待床人數超過百人，三總四十三人，而北榮急診僅十二人待床，原因在於...

公費流感、新冠疫苗 同步開打

公費流感、新冠疫苗昨天同步開打，各大醫院湧現一波排隊接種人潮。台北市長蔣萬安昨現身台大醫院，他以自家體型高壯的「大寶」（...

回響／亂丟菸蒂…每分鐘1.7萬根 環境部擬祭3措施

本報日前報導環境部「全國菸蒂不落地」政策上路年餘，但民眾亂丟菸蒂稽查案件不減反增。環境部長彭啓明表示，已研擬3大措施，包...

北北桃YouBike下班尖峰當機 民怨和捷運停駛一樣慘

微笑單車YouBike昨晚下班尖峰時段大當機，無法借還車，已知範圍涵蓋雙北和桃園，造成通勤族被卡在路邊動彈不得，抱怨連連...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。