熱帶低壓今將升級麥德姆颱風！吳德榮：另一熱帶擾動續觀察

準麥德姆颱風今將生成。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3633-2025-10-01-20-50-38）指出，最新(2日2時)氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，熱帶低壓今(2日)將發展為「麥德姆」颱風，偏西北西通過呂宋島、進入南海，逐漸增強為「中颱」，5日颱風中心通過雷州半島，侵襲海南島及兩廣。

吳德榮說，最新(1日20時)歐洲人工智慧(AIFS)模式，8日20時模擬圖顯示，台灣東方海面則另有一熱帶擾動；但各國模式模擬不斷調整、且差異很大，應續觀察。

最近天氣，吳德榮說，今日至下周二(包括中秋連假)太平洋高壓影響，各地晴朗炎熱，北台最高氣溫常達37、38度，中午前後紫外線多在過量級或危險級，要注意防曬、防中暑；午後局部山區偶有短暫降雨的機率；周五、六因「麥德姆」通過呂宋島、進入南海，南方水氣增多，為恆春半島及花東帶來一些局部降雨的機率。

今日各地區氣溫為：北部22至37度、中部23至35度、南部24至35度及東部21至34度。

吳德榮指出，最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，下周三(8日)北海岸、東半部偶有局部短暫雨，西半部晴時多雲，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。