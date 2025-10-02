新舞臺藝術節「奔跑者」隱喻人生：跑步無可避免，必須找到自己的節奏

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
2025中國信託新舞臺藝術節《奔跑者》，征服加拿大蒙特婁馬戲節與愛丁堡藝術節。圖／中國信託文教基金會提供 ©Lukas Biba
2025中國信託新舞臺藝術節《奔跑者》，征服加拿大蒙特婁馬戲節與愛丁堡藝術節。圖／中國信託文教基金會提供 ©Lukas Biba

舞台化化為一座長十公尺的巨型跑步機，70分鐘持續變速的輸送帶上，四位馬戲藝術家不斷奔跑、翻轉與雜耍，挑戰肢體極限。這是捷克夜店馬戲團創作、被譽為「新馬戲典範」的「奔跑者」，由中國信託新舞臺藝術節引進台灣，10月底在台北演出三場，邀觀眾體驗張力十足的當代新馬戲。

夜店馬戲團藝術總監諾瓦克(Rostislav Novák)來自擁有300年歷史的捷克國寶級木偶家族，祖先Matěj Kopecký是位傳奇木偶師。諾瓦克2008年創作講述夜店故事的新馬戲「La Putyka」，結合雜技、舞蹈、偶戲、運動表演與音樂，大受歡迎。隔年與弟弟成立劇團，以代表作命名劇團為「夜店馬戲團（Crik La Putyka）」，如今已是捷克最具規模的新馬戲團。

捷克夜店馬戲團表演者Ethan Law表示，夜店馬戲團許多元老來自體育、劇場或舞蹈，因為熱愛馬戲而創立了馬戲團，自學馬戲進行創作。早期的作品是非主流藝術，如今雖已成熟精緻，依然保持那種「不按牌理出牌」的創作風格。「奔跑者」融合了舞蹈與馬戲，對某些觀眾來說，也許會覺得馬戲的元素不多。但對他來說，跑步機本身就是馬戲的一部分—它是個巨大的機械，可以非常快也非常危險，「這種危險感本身就讓它成為馬戲的一部分。」

「奔跑者」迄今巡演超過23個國家、超過2200場次。音樂家Jakub Ruschka認為，「奔跑者」隱喻「飛速發展中的環境的生活」，讓生活在高速世界的觀眾共感，「每個人都能將其中的隱喻與個人經歷聯繫起來」。他渴望在演出結束後與觀眾交流，自己的感想則是「跑步是不可避免的，但你需要找到自己的節奏，否則你會筋疲力盡。」

舞者Šárka Říhová表示，「奔跑者」對他來說象徵「時間的加速」，在人生的跑道上，「人們始終努力成為最快與最前面的。」而對表演者來說，「奔跑者」裡的所有演出者都是平等的，沒有任何人主導，「我們共同創造出強大的力量」。另一位舞者Jakub Slovák則說，希望觀眾在演出結束後「能夠慢慢地走回家」，在匆忙和奔跑中尋找到平靜與喜悅。

●捷克夜店馬戲團「奔跑者」10月31日至11月2日在台北表演藝術中心球劇場演出三場，中信卡友85折。售票連結

