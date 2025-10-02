聽新聞
0:00 / 0:00
廣角鏡／玉山八通關、秀姑巒線重啟 增設反光標
玉山國家公園昨起恢復八通關線、秀姑巒線等生態保護區入園，繼先前開放玉山主峰與群峰線後，新增可登八通關山、秀姑巒山及大水窟山，其他路線則將另行公告。
玉管處提醒，山區午後常降雨，易有落石崩塌，登山務必注意路況與安全。日前後四峰曾發生山友迷途事件，主因路徑不熟、隊員離隊取水、疲勞及不會使用離線地圖。後四峰包含鹿山、東小南山、玉山南峰及南玉山，行程耗體力，鹿山更需下切800公尺再回升，挑戰甚大。
玉管處已設置每百公尺一支的反光標，並強調山友應結伴同行、善用離線地圖，並充分準備體能、通訊與飲水，避免發生意外。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言