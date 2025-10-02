聽新聞
專家：若駕照管理新制度未見效 應恢復6年定期換照

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

交通部公布全新駕照管理制度，消基會交通組召集人李克聰提醒，任何改革都會有負面影響，因此要有配套，包括高齡者透過社區宣導新制度，給予關懷協助，駕訓機構部分，要輔導提升教育訓練品質，也要注意考照加嚴，無照駕駛是否會增加，也需留意相關執法，滾動檢討改善。

李克聰還說，對交通部新制打八十五分，因為目前只是方案，還沒看到實施成效，評估需至少觀察二年，若成效不理想，可能要評估是否恢復駕駛六年定期換照制度。

靖娟基金會執行長許雅荏指出，十八至廿四歲為機車事故率最高峰，這次增加情境式危險感知題是很好方向。

許雅荏表示，回訓重點不在法規，在於態度的改變，交通安全追求的不只是數字，期待考照制度只是開始，未來無論是題目設計、道路考驗內容，盼公路局都能與民團溝通，獲得社會支持。

許雅荏也提及，贊同違規者回訓，過往太注重罰款，對生活沒有影響、違規者態度難以改變，這次參考國外，針對嚴重違規進行回訓，後續期待回訓機制成效，需持續追蹤才知效果。

中華民國汽車駕駛教育學會理事長陳永親坦言，考照制度變革，加上駕訓課程調整，都需要成本，不排除明年提出駕訓費用調整申請，盼政府能撥預算補助業者。

