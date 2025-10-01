北榮「跨科找床」 化解流感急診壅塞

流感疫情提前升溫，各大醫院急診嚴陣以待，昨晚台大醫院急診待床人數超過百人，三總四十三人，而北榮急診僅十二人待床，原因在於九月中旬起要求四十八小時內待床率需低於百分之三，且由專人為即將超越「警戒線」的病人「跨次專科」找床，成效顯著。

台大醫院醫務秘書陳彥元表示，該院急診壅塞可分為流感、非流感等二大類，目前待床人數眾多，大多屬於非流感因素，院內設有「公床」制度，只要急診暫留至一定程度，例如待床人數超過百人，或急診留觀床滿至大廳，院方就會啟動公床調度機制，要求各科釋出病房公床，由急診室統一調配，增加病床彈性調度空間，次專科之間病床可互相流用。

如果急診流感個案暴增，需住院病人明顯增加，院內感控中心將統一調度東址病房區每層樓的負壓隔離病房，評估急診個案數量狀況，收治嚴重病人。

相較之下，北榮擬定「急診病人留置急診留觀床四十八小時」觀察指標，副院長李偉強說，急診待床四十八小時為壅塞重要指標，該院從九月起要求四十八小時內待床率需控制百分之三以下，幾乎不讓病人待床超過四十八小時，關鍵在於設置「警戒線」，急診病人待床時間如快滿四十八小時，相關住院科別總醫師就會至急診「優先簽床」，讓病人至樓上病房住院。

李偉強說，若原專科仍沒有病床，「醫務企管部」就會介入，與急診室協調，為病人找床，以「跨次專科」為原則，腸胃科病人可能在同為內科系的心臟科住院，方便原科別醫護團隊就近照顧。該方案實施半個多月，九月卅日院內舉辦會議討論試辦情況，並未發現明顯窒礙難行之處，同仁多認為作法不錯，因此，十月一日起續辦。

台北榮總急診部主任黃獻皞表示，該項改善方案係由院長陳威明提出、交付試辦，確實讓急診病人四十八小時滯留率大降，加速病床流動，讓急診患者盡速住院治療。急診病患超過四十八小時滯留率從今年五、六月的百分之十，目前降至百分之五至百分之六，降幅達到百分之五十。

李偉強強調，近期流感升溫，疫情「蠢蠢欲動」，後續中秋、國慶等連假將至，民眾南來北往，疫情勢必擴散，為避免重蹈覆轍年初急診壅塞情況，各醫院必須及早設想因應對策，超前部署。

「民眾應盡速接種流感疫苗」黃獻皞表示，身為醫師，在醫療第一線工作，每天都可能接觸到流感患者，感染風險較高，因此，他每年必打流感疫苗，即使感染到流感病毒，症狀不致太過嚴重，還能避免重症。