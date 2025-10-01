公費流感、新冠疫苗 同步開打

公費流感、新冠疫苗昨天同步開打，各大醫院湧現一波排隊接種人潮。台北市長蔣萬安昨現身台大醫院，他以自家體型高壯的「大寶」（大兒子）為例，最近染上流感，症狀仍持續三、四天才緩解，相當辛苦，呼籲符合接種資格市民盡速完成疫苗接種。

衛福部長石崇良表示，以往流感疫情十月起增溫，至過年前達到高峰，但今年九月即明顯上升，預估十月就會出現一波高峰。雖然兩大公費疫苗於昨日開打，但接種二周後才有保護力，希望民眾盡快接種，在短時間內拉高施打率，提升全民保護力。

入秋後流感疫情升溫，疾管署統計，九月中旬單周全台流感重症五十七人，其中十九人死亡，近九成未接種疫苗。疾管署發言人曾淑慧表示，去年六十五歲以上民眾新冠、流感疫苗接種率均不高，前者不到兩成，為此，針對各醫療院所擬定接種指標，如能達標，就可獲得獎勵。

蔣萬安表示，去年台北市流感通報二四○○多件，造成四七○人死亡，為近三年最高，原因之一就是年長者疫苗接種率偏低，而新冠疫苗施打率更低，僅約兩成。目前已進入流感好發期、流行期，呼籲所有符合公費接種對象均能踴躍接種，「左流、右新」，左手接種流感疫苗，右手接種新冠疫苗，獲得雙重保障。

疾病管制署南區管制中心專門委員蔡遠鵬表示，十月連假特多，南北交流，流感疫情擴大，預估今年感染人數將會更多，而Ａ型流感占比將超過九成，幼童、孕婦、老年人、慢性病患、免疫低下等族群務必盡快完成接種。

為鼓勵市民接種，凡設籍台北市且符合疫苗接種資格者，於十月一日至十一月十五日至合約醫療院所或接種站完成新冠或流感疫苗接種，即可參加抽獎活動，每接種一劑可獲一次抽獎機會，獎項包括iPhone 17等大獎。

因部分家長有所疑慮，雲林縣衛生局表示，今年該縣校園接種並未提供高端疫苗，而是採用其他品牌，另為避免長者舟車勞頓，全縣各村里增設二四二處社區接種站，民眾可洽詢當地衛生所，瞭解接種日期、時間等資訊。