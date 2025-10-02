駕照管理新制！機車後年試辦路考 高齡換照下修至70歲

交通部公路局昨公布駕照管理新制，其中考照制度大變革，不僅汽機車考照筆試將自明年起取消是非題型外，二○二七年十月起，還將試辦機車道路路考，預估約廿二萬人受影響。此外，明年起，高齡換照年齡從七十五歲下修至七十歲外，還增設未滿十八歲無照駕駛再犯班，累犯講習六小時。

今年六月，新北三峽發生重大車禍事故，造成四死十二傷，也讓考照、高齡換照制度受到關注。為此，公路局昨公布全新考照制度，明年起，汽機車筆試將全面改為選擇題，取消是非題外；機車考照部分，明年九月起，實施機車道路駕駛訓練，採補助方式鼓勵考生參加，二○二七年十月起，分區試辦道路路考，試辦地點仍待討論。

換句話說，未來考生須通過筆試、場考、取得學習駕照後進行道路訓練、實際道路路考等四關卡，才能取得機車駕照。

至於汽車考照部分，公路局監理組長吳季娟表示，明年起，「場內路口」增加停讓項目外，汽車路考也將增加路線數，並延長路線長度，其中小型車實際道路路考將增加無號誌路口項目。

吳季娟說，目前汽車道路路考至少有二條，未來希望增加更多條，把紅燈要停、路邊停車等各類道路情境都納入。

高齡換照部分，明年起，換照年齡從七十五歲，下修至七十歲，新制換照緩衝期縮減為二年，預估一二八萬人受影響。吳季娟表示，現行七十五歲換照會有三年緩衝期，意指最晚要在七十八歲換照，逾期未換照者將被註銷。

此外，自明年十二月起，七十五歲以上駕駛若違規肇事，需自費至駕訓班完成實地訓練後才可換照。

回訓制度部分，針對闖紅燈、無號誌路口未依路權行駛、行近未設行車管制號誌之行人穿越道、醫院及學校等未依規定減速等三項特定違規行為，規畫增設回訓制度，一般駕駛人若一年內違規三次、營業大型車職業駕駛人一年內違規二次，都將被納入矯正講習對象。

公路局還針對重大再犯加嚴加重講習時數，其中未滿十八歲無照駕駛者，首次講習三小時，再犯六小時；延長講習再犯班至六小時及酒駕再犯班十五小時。至於吊銷駕照禁考三年以上之駕駛人，須強制完成駕訓課程，才能重新考照。