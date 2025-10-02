聽新聞
0:00 / 0:00

季連成新政！國軍進駐光復7村 拚秋節前完成清淤

聯合報／ 本報記者／連線報導
昨天一早仍有大批志工抵達花蓮光復車站參與救災，月台一度擠滿人潮。記者王思慧／攝影
昨天一早仍有大批志工抵達花蓮光復車站參與救災，月台一度擠滿人潮。記者王思慧／攝影

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪患重創光復鄉，仍六人失聯。行政院拉高中央駐災區層級，由行政院政委季連成擔任總協調官。他強調會和花蓮縣府做好溝通，並下令國軍進駐災區光復鄉七村，也希望志工接受軍方管制，讓救災更有效率，「不是志工想要做什麼就做什麼」，才不會雜亂無章。

林保署昨上午再度出動無人機航拍顯示，馬太鞍溪堰塞湖蓄水量剩五八五萬噸，為原本的百分之六點四，但考量仍有水量持續匯入湖區，下游土砂狀況尚未穩定，目前仍維持紅色警戒。

中央和縣府都宣布，將廿四小時推進救災和重建，中秋節前要完成所有工作。環境部長彭啓明說，本次溢流出來的淤泥量高達三千多萬噸，市區水溝都被淤泥塞住，這些會是需優先清除的地方。淤泥經評估可做工程使用，已和經濟部、內政部國土署等討論，預計本周就會提出去化方案。

整合救災 中央前進協調所總協調官季連成（右）昨天表示，軍方將廿四小時不停歇清淤，並用卡車載送志工、調度至需要救災處。記者王思慧／攝影
整合救災 中央前進協調所總協調官季連成（右）昨天表示，軍方將廿四小時不停歇清淤，並用卡車載送志工、調度至需要救災處。記者王思慧／攝影

中央前進協調所總協調官原由經濟部次長賴建信擔任，被指層級過低，有專家憂心調不動國軍裡的「大將軍」。行政院前晚宣布由季連成任總協調官，行政院顧問李孟諺為副總協調官。

季連成昨首次主持前進協調所記者會，他說，上任首件事是微調機制，原來的七個功能分組調整為十二個，組長都由中央部會十二職等以上簡任參事擔任，位階全部提高。即日起，每天晚間六時會帶一個工作組參加花蓮縣府災防會議，整合中央跟地方救災；七時參加國軍前進指揮所會議，掌握救災進度。

花蓮縣長徐榛蔚日前宣布明天起發放五萬元慰助金。縣府表示，將在八個定點發放，地點待公布，若當天無法領取，十月四日起還會在光豐地區農會停車場定點發放卅天。罹難者發放一百萬元慰問金，匯入家屬指定帳戶。

消防局昨持續開挖搜救，但未發現失聯者。消防局第二大隊長吳佳奇說，自強路高姓男子、武昌街八十五巷林姓夫妻和佛祖街三三六巷高姓男子、黃姓女子、張姓女子持續搜救中。

光復商工、光復國中仍在搶修，進度不如預期。教育部表示，兩校十月七日前盼能恢復視訊上課，雙十連假後十月十三日實體上課。花蓮縣教育處長翁書敏說，實體復課後，光復鄉七所學校受災學生上下學的交通若有困難，縣府會規畫交通車定點接駁通學。

花蓮洪災力拚在中秋節之前完成清淤，並將進入究責階段。身兼民進黨主席的賴清德總統昨在民進黨中常會表示，相關強制撤離、防救災是縣市首長基本功；他也提醒黨內有意角逐縣市長者，未來也要多注意防救災相關事宜。

國民黨主席朱立倫說，防災救災還有很多檢討之處，有需要修法、調整或究責一定全力支持，但絕對不能政治化、搞對立。

堰塞湖 馬太鞍溪 季連成 徐榛蔚 朱立倫 彭啓明 李孟諺 賴清德

延伸閱讀

網傳「救援人力暫緩進入花蓮光復」 政院闢謠：未發布相關訊息

堰塞湖釀災 季連成代卓榮泰慰問罹難者家屬致10萬元奠儀

馬太鞍災區單日清淤近萬噸創新高 便橋10月15日完成

花蓮光復災區89戶受損嚴重難續住 國土署評估啟動中繼宅、社宅

相關新聞

季連成新政！國軍進駐光復7村 拚秋節前完成清淤

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪患重創光復鄉，仍六人失聯。行政院拉高中央駐災區層級，由行政院政委季連成擔任總協調官。他強調會和花蓮縣...

網傳「救援人力暫緩進入花蓮光復」 政院闢謠：未發布相關訊息

網傳「救援人力暫緩進入花蓮光復」訊息，中央災害應變中心前進協調所總協調官、行政院政務委員季連成表示，中央並未發布志工暫緩...

3企業家不願具名合捐300萬 花蓮災區每名罹難者發5萬元

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，導致光復鄉等地出現嚴重災情，災區居民生活受到重創，3名不願具名的企業家合計捐出300萬元，透過民...

第一批鏟子超人怎誕生？竟是他1句「來花蓮玩泥巴」帶起 網跪：太偉大

花蓮無名英雄「鏟子超人」怎麼誕生的？其實沒有什麼豪語壯舉，只是當初「滷味老闆」一句「來找一戶喜歡的玩泥巴」的隨口邀約，讓救災這件嚴肅的事變得親近...

堰塞湖釀災 季連成代卓榮泰慰問罹難者家屬致10萬元奠儀

馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，中央災害應變中心前進協調所總協調官、行政院政務委員季連成今天代表行政院長卓榮泰慰問罹難者家屬，同...

影／第四作戰區清除823噸泥沙 拚中秋前恢復花蓮災區正常生活

花蓮馬太鞍溪堰塞湖嚴重災情，陸軍第四作戰區第一時間調派54工兵群操作人員、工程裝備、機具，徹夜北上，投入光復鄉災後救援任...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。