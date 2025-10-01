70歲男逆齡！醫曝「年輕20歲」回春術：7大抗老習慣幫大忙

快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

人人都想逆齡、回春，營養功能醫學醫師劉博仁分享，一名70歲男子就診時充滿活力、談吐充滿自信、背脊挺直，端粒生理年齡約只有55歲，如何做到？不是靠神奇藥丸，而是認真落實「科學習慣」、7大抗老習慣，從飲食、睡眠、運動、心態，全面延緩老化。

劉博仁在臉書粉專指出，7大抗老習慣，首先是「均衡飲食、吃對食物」，飲食是抗老的基礎，以地中海飲食為核心，蔬菜、水果、全穀、堅果、豆類、橄欖油與深海魚等食物，富含抗氧化物質與植化素，能降低慢性發炎，減少細胞受損，保護血管與腦部。

二、「補充優質蛋白質」，劉博仁指出，肌少症是老化的殺手之一，蛋白質是維持肌肉與免疫功能的原料，建議每天攝取量約為每公斤體重1.0至1.2公克。

三、「規律運動」，讓外表年輕，更能維護粒線體，建議結合有氧、阻力訓練。

研究顯示，每周150分鐘以上的規律運動，能讓粒線體效率提升，延緩能量衰退。

• 有氧運動（快走、慢跑、游泳）：改善心肺功能，提升粒線體數量。

• 阻力訓練（重量、彈力帶）：維護肌力、骨骼密度。

• 柔軟度與核心運動（瑜伽、皮拉提斯）：降低跌倒與受傷風險。

四、「高品質睡眠」，劉博仁表示，深度睡眠能清除大腦廢物與自由基，同時修復細胞與粒線體，建議固定時間上床，營造安靜、昏暗的環境，每晚睡足7至8小時；失眠不僅會增加皮質醇，也會讓粒線體效率下降，進而加速老化。

五、「減壓與正念」，長期壓力會啟動發炎反應與自由基過多，粒線體功能也會因此受損。透過冥想、深呼吸、音樂療法、日記書寫，讓身心恢復平衡。

六、「良好人際關係」，與家人、朋友有良好連結，社交互動能降低憂鬱、孤單感，帶來正向荷爾蒙分泌，間接保護大腦與免疫系統。

七、「終身學習與保持好奇」，閱讀、學習新技能、藝術創作、演奏音樂，都能刺激腦神經迴路。大腦活躍，就能促進粒線體在神經細胞內持續「供電」，減緩認知退化。

