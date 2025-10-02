聽新聞
北北桃YouBike下班尖峰當機 民怨和捷運停駛一樣慘

聯合報／ 記者邱書昱葉德正楊正海／連線報導
記者實測YouBike靠卡後沒反應，不久跳出故障字眼。記者邱書昱／攝影
微笑單車YouBike昨晚下班尖峰時段大當機，無法借還車，已知範圍涵蓋雙北和桃園，造成通勤族被卡在路邊動彈不得，抱怨連連。微笑單車公司表示，後台主機連線異常，系統重啟後已陸續恢復，如因系統異常有扣款問題，將從寬認定。

新北交通局表示，時間將從寬認定在30分鐘免費範圍，並依契約規定裁罰業者。北市議員顏若芳指出，YouBike故障對下班交通雪上加霜，已要求北市依約裁罰，協調使用者補償方案。

昨晚下班時段YouBike全線當機，單車無法借或還，民眾哀號「和捷運停駛一樣慘」，許多租借的人在車柱旁苦等，擔心會被視為無法歸還不敢離開；有人以為是單一場站故障，多騎了20多分鐘，發現很多站出問題。

想借車的人也發現螢幕顯示「本車暫停服務」，眾人不知所措，桃園市區有人走了快1公里還借不到。類似情況在台北、新北和桃園，都有人在社群發聲求助。

記者實測北市YouBike站點，在點選啟動靠卡時，雖然跳出可以刷卡頁面，但靠卡後遲無反應，最後跳出暫停服務。站點現場聚集不少民眾無奈苦等，歷經1個多小時仍未成功租還車輛。

新北市交通局簡任技正吳政諺說，故障發生在昨晚6時40分左右，就算完成還車，須等民眾下次刷卡補登，時間會從寬認定在30分鐘免費範圍內。他也說，若當機超過4小時以上，會依照契約裁處微笑單車。

桃園市議員黃瓊慧隨表示，業者稱系統重啟完畢，晚間近8時過後各站體已陸續恢復正常運作，因重啟系統，各站可能有系統不穩狀況，陸續會正常。顏若芳說，已要求北市府盤點近年系統當機情形，訂定更嚴格的使用者保障機制，對跨縣市大當機，要求業者提出免費時數延長方案作為補償。

單車 YouBike 顏若芳 通勤族 捷運 黃瓊慧

