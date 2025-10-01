快訊

捷克夜店馬戲團「奔跑者」隱喻現代高速日常

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
二○二五中國信託新舞臺藝術節「奔跑者」，征服加拿大蒙特婁馬戲節與愛丁堡藝術節。圖／中國信託文教基金會提供©Lukas Biba

舞台化為一座長十公尺的巨型跑步機，七十分鐘持續變速的輸送帶上，四位馬戲藝術家不斷奔跑、翻轉與雜耍，挑戰肢體極限。這是捷克夜店馬戲團創作、被譽為「新馬戲典範」的「奔跑者」，由中國信託新舞臺藝術節引進台灣，本月底在台北演出三場，邀觀眾體驗張力十足的當代新馬戲。

夜店馬戲團藝術總監諾瓦克（Rostislav Novák），來自擁有三百年歷史的捷克國寶級木偶家族，祖先Matěj Kopeck是一位傳奇木偶師。

諾瓦克二○○八年創作講述夜店故事的新馬戲「La Putyka」，結合雜技、舞蹈、偶戲、運動表演與音樂，大受歡迎。隔年與弟弟成立劇團，以代表作命名劇團為「夜店馬戲團（Crik La Putyka）」，如今已是捷克最具規模的新馬戲團。

「奔跑者」迄今巡演超過廿三個國家、超過兩千兩百場次。音樂家Jakub Ruschka認為，「奔跑者」隱喻「飛速發展中的環境的生活」，讓生活在高速世界的觀眾共感。他渴望在演出結束後與觀眾交流，而自己的感想則是「跑步是不可避免的，但你需要找到自己的節奏，否則你會筋疲力盡」。

舞者Šárka Říhová表示，「奔跑者」對自己來說象徵「時間的加速」，在人生的跑道上，「人們始終努力成為最快與最前面的」。另一位舞者Jakub Slovák則說，希望觀眾在演出結束後「能夠慢慢地走回家」，在匆忙和奔跑中尋找到平靜與喜悅。

●捷克夜店馬戲團「奔跑者」十月卅一日至十一月二日在台北表演藝術中心球劇場演出三場，中信卡友八五折。

