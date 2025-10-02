回響／亂丟菸蒂…每分鐘1.7萬根 環境部擬祭3措施

本報日前報導環境部「全國菸蒂不落地」政策上路年餘，但民眾亂丟菸蒂稽查案件不減反增。環境部長彭啓明表示，已研擬3大措施，包括調查菸蒂流布情形、研擬課徵菸蒂清除處理費，以及強化末端去化機制。

RE-THINK重新思考環境教育協會與全家便利商店舉辦「這還好吧？生活觀察環境展」，即日起在華山文創園區展出，亮點之一是以1萬7100根菸蒂設置的壓克力菸蒂牆。策展單位指出，台灣每年銷售362億支香菸，25%被隨意棄置，相當每分鐘1萬7100根菸蒂被隨意丟棄，藉此喚起民眾反思。

彭啓明昨出席開幕記者會時坦言，國人普遍存有「還好吧」心態，要改變民眾習慣是長期抗戰。

彭啓明表示，首先將調查本土菸蒂流布情形，精準找出最常發生亂丟行為的區域、時間點與特定族群，精準宣導與教育。他並向文化部建議減少影視作品中「帥氣彈菸蒂」的畫面，從根本改變民眾亂丟菸蒂的習慣。

彭啓明說，環境部也參考歐洲多國實施的「延伸生產者責任制」，考慮在源頭收取一定的費用，例如1包菸加收5元作為後續清除處理類用，確保有足夠經費處理龐大的菸蒂。但他也強調，此案涉及跨部會協商，仍在討論階段，尚未定案。

至於回收菸蒂處置，彭啓明說，嘉義縣將回收菸蒂與瓷磚「混燒」，發現能有效增加瓷磚的強度；國外也有將菸蒂作為瀝青添加物、用於鋪設馬路的技術。環境部將委託計畫研究，如何把菸蒂廢棄物轉為可用的資源。

RE-THINK執行長黃之揚表示，贊成開徵清除處理費，至少有一定的動力，但他也提醒，政府應先質量化調查，以數據佐證開徵費用確有效益，並避免讓生產者將成本轉嫁給消費者，否則恐引發吸菸族反彈。