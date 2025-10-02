聽新聞
「威廉．透納特展」落幕倒數 把握中秋國慶兩波連假看展

聯合報／ 本報訊
台灣唯一一站「威廉．透納特展」展期只到10月12日，主辦單位呼籲民眾把握最後連續假期上午時段進場欣賞。圖／「威廉．透納特展：崇高的迴響」提供
台灣唯一一站「威廉．透納特展」展期只到10月12日，主辦單位呼籲民眾把握最後連續假期上午時段進場欣賞。圖／「威廉．透納特展：崇高的迴響」提供

今夏中正紀念堂口碑爆棚的「威廉．透納特展」進入最後倒數，大批來自全台各地的藝術愛好者於教師節連假進場一睹藝術大師80件真跡畫作，沉浸在「光之畫家」的光影世界。

展覽將於10月12日落幕，國寶級藝術大作將返回英國泰德美術館，其中曾被英國政府下達出口禁令的透納巨作「藍色瑞吉山之日出」將在本次展出後封存，是10年內最後一次公開展出。觀眾爭相親睹大師細膩筆觸，如何透過水彩將阿爾卑斯山脈前麓黎明時迷人的景致永久保存。

此外，被後世藝術評論家譽為透納筆下最精彩、最神奇的「威尼斯」系列主題畫作也受台灣觀眾熱烈歡迎。隔250年，觀眾依然能通過透納的視野，再次審視這座宏偉的的水上城市，依循魔幻且充滿光輝意象的畫作，感受威尼斯壯麗卻需直面大海吞噬威脅的美麗與哀愁。

展覽中除靜態畫作，還展出14位頂尖當代藝術家創作，帶領觀眾走入跨越2世紀的藝術對話，其中約翰．亞康法的錄像作品「眩暈之海」，以及特別製的「約瑟夫．馬洛德．威廉．透納：展翅高飛」紀錄片受觀眾大力推薦，口碑爆棚。

主辦單位聯合數位文創呼籲尚未進場的觀眾，可運用展期最後的中秋及雙十連假入場，並選擇人潮較少的上午時段入場，也要記得保留時間在紀念品商店選購台灣限定的獨家周邊商品，購票請上udn售票網或電洽客服專線：(02) 26491688。

畫作 教師節 美術館 藝術家 中正紀念堂 紀念品

