健康你我他／出門帶環保袋 向塑膠袋說不

過去，我們住在澎湖鄉下，凡事不易，所以當開始有寶特瓶、塑膠袋等相關產品出現時，我們都拿得順手，用得順心，去菜市場回家，手上提的是大袋小袋裝著的戰利品，從來沒有想要重複使用塑膠袋，心想空手出門買東西，店家都會提供，覺得方便就好，根本不知道塑膠製品會危害環境。

就連飲料問世時也一樣，塑膠瓶琳瑯滿目，任君選擇，我們也不做他想，買了就是。直到後來，環保意識抬頭，新聞媒體宣傳奏效，大家才開始有環保觀念，知道塑膠類物品無法分解，會對人類世界、海洋生態造成危機。

尤其親眼見證乾淨的海洋被廢棄物占據，危及海洋生物日深，數量之龐大，令人怵目驚心。所以從前幾年開始，我和家人開始力行環保作為，希望由個人小小的力量做起，讓環境不被破壞，我們的後代子孫能在良好無汙染的環境中永續生存。

現在，我們家成員出門購物一定攜帶環保袋，重複使用，不再選擇店家提供的塑膠袋。每每看見那些寶特瓶，浮現腦海的就是那些在大海裡晃來晃去造成破壞環境畫面的瓶身，所以我們已鮮少購買罐裝飲料，一方面為了減肥及健康，另一方面也為了保護環境。

出外旅遊時，自備湯匙、筷子、牙刷、牙膏、保溫杯，已成為不可或缺的習慣，期待這些小小改變，能為保護環境恪盡心力。