白內障換人工水晶體 不是貴就好

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
白內障嚴重，就必須置換人工水晶體。圖╱123RF

隨人口老化、3C產品使用普及，高達8成高齡長者罹患不同程度白內障。77歲徐女士飽受白內障困擾，必須配戴近視、老花2種眼鏡，不論做生意或生活都不方便，尤其下廚時若不戴眼鏡，火候拿捏及醬料使用都不順手，若戴上眼鏡又容易滑落，總是提心吊膽。後來在家人建議下，她接受人工水晶體置換術，重獲清晰視野，看報紙、縫補衣服也不成問題。

人工水晶體選項多元，除健保給付的基本款，也有不少自費項目。眼科醫師鐘珮禎表示，常遇到長輩詢問，人工水晶體是否「最貴就是最好」，但事實並非如此，民眾可依自身需求，以及檢查數據與醫師共同討論評估，可挑選是否一併改善近視、老花、散光等問題，但挑選重點不是價格，而是患者用眼習慣及眼睛條件。

眼科醫師林丕容表示，台灣是「近視王國」，民眾近視比率高，隨我國進入高齡化社會，55歲以上「樂齡者」人口，達總人口數35%，民眾3C使用量不減反增，白內障是不可忽略的眼部疾患，病人經醫師評估後，使用「全面性白內障人工水晶體」，除可改善白內障以外，也可透過人工水晶體，矯正遠、中、近視的情況。

眼科醫師王甯加指出，許多長輩誤認要等白內障「熟透」再開刀，或擔心年紀大不適合手術，不過，這些都是過時觀念，白內障若不及時治療，反而會增加失明風險，且現代白內障手術，只要在角膜上製作出0.2公分小切口，將病人混濁水晶體震碎、清除，再植入人工水晶體即可，術後只需要點眼藥水即可，過程中也幾乎沒有痛感，術後恢復時間短，且可提升視覺品質。

