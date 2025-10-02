「鏟子超人」太拚 小心橫紋肌溶解症

花蓮馬太鞍溪溢流泥沙重創光復鄉，民眾自發擔任「鏟子超人」協助清淤，但傳出有志工協助後疑似罹患橫紋肌溶解症進加護病房。長庚醫院腎臟科系教授級主治醫師顏宗海表示，常見引發橫紋肌溶解症的原因，是「肌肉過度使用」所致，因此若出現肌肉痠痛、肌無力及有「可樂尿」等三大警訊，應立即就醫，否則嚴重會腎衰竭、尿毒症，需血液透析救命。

橫紋肌是附著在骨骼上的肌肉，主要負責收縮、活動四肢。顏宗海指出，橫紋肌溶解症可能有8大原因引起，除少數與先天遺傳有關，大部分個案多因過度運動、熱傷害所致，或是車禍、嚴重撞擊造成肌肉壓傷，低血鉀、低血磷會導致電解質不平衡，不當使用藥物、毒品、酒精、病毒感染、電擊等也可能發生橫紋肌溶解症。

臨床上最常見是運動過度，加上天熱未適時補水，引發橫紋肌溶解症。顏宗海說，橫紋肌溶解症有3大警訊：肌肉痠痛、肌無力、尿液中有肌紅蛋白呈現褐色的「可樂尿」，這些症狀不能輕忽，必須立即就醫。若未及時處理，肌紅蛋白持續累積將對腎臟產生毒性，導致急性腎衰竭，進一步可能產生尿毒症，嚴重恐危及性命，需血液透析維持生命。

顏宗海表示，若民眾發現相關症狀就醫，醫師會透過抽血、驗尿檢查肌紅蛋白數值，必要時進行心電圖、X光或超音波檢查，以了解是否已有心肺或腎臟受損；也讓患者吊點滴補充水分與生理食鹽水，平衡身體的電解質，讓肌肉可以充分獲得休息。

衛福部長石崇良提醒，如果長期沒有在做過度負重的工作或勞動，就不要太逞強；疾管署長羅一鈞也說，平常不太運動的人，不宜一時興起從事過度激烈的運動、勞動，且要多補水，以利肌紅蛋白的排除，減少腎功能受損的機會。