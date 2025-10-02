健康主題館／掌握4原則 選對LED燈不傷眼

10月起民生電價調漲，居家落實「節能減碳」行動刻不容緩。醫師建議，可將家中的電燈都改換為LED燈泡，耗電量可大幅降低，達成省電節能的功效。但LED燈卻有藍光會傷眼的疑慮，該如何選對不傷眼的LED燈？可以掌握4方法。

相同照度 LED燈節電8成

台北馬偕醫院眼科主治醫師賴勇仁表示，LED燈泡的光源集中，比傳統燈泡使用的壽命長；LED白燈泡有柔光設計，光照度約5、6瓦，相較於傳統燈泡40瓦的光照度，省電很多。研究顯示，在相同照度下，LED燈泡與傳統燈泡相比至少節電80%。因此若將家中的電燈都更換為LED燈泡，耗電量會大幅下降。

傳聞LED燈含有會傷眼的藍光？賴勇仁說，藍光是指400-500nm的高能量可見光，存在於太陽光及人造光中。雖然動物實驗證實藍光會引起視網膜損傷，LED燈或許有藍光過量會傷眼的疑慮，但人體及流行病學研究迄今仍未有定論。其實，不論是LED燈白光或混合光，在可見光譜裡的藍光並不多，人也不能一直盯著高能量的LED燈看，因此居家使用LED燈對視網膜的傷害並不大。

針對老年白內障手術患者置換人工水晶體來說，賴勇仁指出，人工水晶體可濾掉傷眼的紫外線，有的主張可濾掉有害的藍光，但市場上使用濾藍光者約占25%。而根據林口長庚醫院的健保資料庫研究顯示，使用一般人工水晶體與可濾藍光的人工水晶體，在老年性黃斑部病變發生率上，兩者並無統計學上顯著差異。

要一夜好眠，睡前應避免暴露於光照，更要遠離藍光傷害，賴勇仁提醒，除了關掉LED燈外，睡前也不要滑手機、看電視及電腦螢幕等，以免壓抑褪黑激素產生，影響睡眠周期而導致失眠。

色溫高光度愈白 藍光多

國健署表示，LED燈在販售前必須符合標檢局CNS 15592「光源及光源系統之光生物安全性」規範檢驗合格，低於標準才能在外盒標記「無藍光危害」。

「LED燈的色溫愈高、光度愈白，藍光成分就愈多。」賴勇仁說，冷白光的色溫達6000至7000K，即具有較強的藍光，對視力的傷害屬於中等風險；暖黃光的色溫則為3000K以下，燈光柔和。自然光的白光色溫約為4000至5000K，對視力的傷害屬於低風險。

4招避免藍光傷害

1.閱讀書報雜誌時，近距離用眼勿超過30分鐘。

2.勿長時間用眼，必須適時讓眼睛休息，過度用眼會使睫狀肌疲勞，也容易產生乾眼症。

3.可以補充葉黃素，對於老年性黃斑部病變有保護效果，更要飲食均衡，多吃綠色葉菜、紅紫黃橘各類新鮮蔬果及莓類等護眼食物。

4.戶外活動時，要做好防曬，因為太陽光與混合光含藍光多，而暴露多的人，發生白內障風險高，建議戴太陽眼鏡防護，避免白內障發生時間提早。

如何選對不傷眼的LED燈？

1.冷白光的LED燈，藍光較強，一般多是在客廳使用。

2.暖黃光的LED燈，色溫3000K以下，可使室內環境照明柔和，不影響休息，適用於房間，燈光可調弱，睡覺時則關全暗，可留盞小夜燈。

3.書房也是應選擇低藍光、色溫3000以下的暖黃光LED燈。

4.用於耗眼力工作場合的LED檯燈，必須有足夠的照明，避免燈光直射眼睛，要注意檯燈的擺設方式，勿用發散的燈光，尤其螢幕的掛燈應照在桌面上，而不要照到螢幕，避免螢幕反光產生眩光。