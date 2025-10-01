快訊

衣服、鞋包都被神出來...北捷「飛踢男」行頭引熱議 網笑：買起來

中職／被「水鬼」咬一口！兄弟M1被悍將狠咬 5000條黃彩帶攜回洲際

無需大學文憑！黃仁勳點名AI時代下「1工作最夯」 可年入300萬

流感升溫再釀急診壅塞？ 台大醫院多項「病床彈性調度」措施備戰

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院多項彈性調度病床措施，分為非流感導致急診雍塞，與流感導致急診壅塞等不同情境應變，各病房公床可彼此調度，負壓病房則在疫情高峰時，收回由感控中心調度。示意圖，非當事醫院。本報資料照片
台大醫院多項彈性調度病床措施，分為非流感導致急診雍塞，與流感導致急診壅塞等不同情境應變，各病房公床可彼此調度，負壓病房則在疫情高峰時，收回由感控中心調度。示意圖，非當事醫院。本報資料照片

流感染疫民眾數量增加，年初全台因流感疫情，導致急診壅塞，各醫院因衛福部示警流感升溫，均積極備戰，台北榮總9月開始，試辦住院滿48小時，病人可安排至非原先住院科別的新制，台大醫院也有多項彈性調度病床措施，分為非流感導致急診壅塞，與流感導致急診壅塞等不同情境應變，各病房公床可彼此調度，負壓病房則在疫情高峰時，收回由感控中心調度。

台大醫院醫務秘書陳彥元表示，急診壅塞情況分流感導致與非流感導致二類，若年底流感案例大增，且需要住院病人增加，台大醫院東址病房區每層樓配有二間負壓隔離病房，原先由各科使用，疫情嚴峻時會由院內感控中心統一調度，評估急診個案數量狀況，收治嚴重病人；不過，即使流感案例大增，也可能多數病人不需住院，服用抗病毒藥物、症狀控制藥物回家休息即可。

若非流感因素導致急診壅塞，台大醫院設有「公床」制度因應。陳彥元表示，急診暫留至一定程度，院方會要求各科釋出病房公床，由急診室統一調配，而各科別之間收治住院病人時，也存在「借床」機制，收治病人較多的科別，可向其他科別調度病床使用，過去科別之間收治病人情況限制嚴格，病人湧入時，病床彈性調度空間變大，次專科之間病床可互相流用。

健康台灣深耕計畫，由各醫院向衛福部申請經費，近期陸續核可。陳彥元說，台大醫院過去即少量執行門診靜脈抗生素治療（OPAT）、急性後期照護（PAC）、在宅急症（HAH）等個案，未來受惠健康台灣深耕計畫，這些方案量能提升，病人住院時間縮短，可連帶提升病床周轉率，因應年底可能到來的流感疫情，讓更多新收治且需使用病床的病人有床可用。

流感 台大醫院

延伸閱讀

公費流感、新冠疫苗開打 屏東衛生局籲接種

流感疫苗今開打 醫師：民眾摘口罩、A型流感增加早打早保障

獨／流感升溫憂全國急診壅塞再現 紓解待床壓力 台北榮總超前部署

雲林流感疫苗「這品牌」不進校園 疾病管制署示警10月最怕這事

相關新聞

雙北YouBike大當機 新北交通局：時數從寬認定算30分鐘免費範圍

雙北YouBike傍晚大當機，正值下班時間，不少民眾哀嚎。新北市交通局簡任技正吳政諺指出，時間發生在6時40分左右，主要...

下班注意！屏東大雨特報 高屏地區小心大雷雨

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象署表示，今(1)日屏東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區...

未來機車考駕照需過「4關卡」 預估22萬人受影響

交通部今公布全新考照制度，針對18歲以上機車考照，將於116年10月進行機車分區試辦道路路考，考生須通過筆試、場考、取得...

久等了！台南攜手虎航 直飛熊本、沖繩今年底啟航

台南機場自2020年受疫情影響陸續停飛後，近年雖有日本仙台、泰國清邁等航線，但多半透過包機直航方式復飛，目前並無固定航班...

麥德姆颱風最快今晚生成 雙十連假前後還有熱帶擾動發展

熱帶性低氣壓TD24最快今晚增強為颱風「麥德姆」，中央氣象署預報員李名翔表示，周五、周六受到麥德姆颱風外圍雲系影響，花東...

雙北YouBike大當機 下班民眾苦等無法借還車

正值下班時間，台北市YouBike傳大當機，不少民眾在社群平台貼出異常狀況。記者實測，刷卡沒有反應，直接跳到暫停服務的頁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。