流感升溫再釀急診壅塞？ 台大醫院多項「病床彈性調度」措施備戰

流感染疫民眾數量增加，年初全台因流感疫情，導致急診壅塞，各醫院因衛福部示警流感升溫，均積極備戰，台北榮總9月開始，試辦住院滿48小時，病人可安排至非原先住院科別的新制，台大醫院也有多項彈性調度病床措施，分為非流感導致急診壅塞，與流感導致急診壅塞等不同情境應變，各病房公床可彼此調度，負壓病房則在疫情高峰時，收回由感控中心調度。

台大醫院醫務秘書陳彥元表示，急診壅塞情況分流感導致與非流感導致二類，若年底流感案例大增，且需要住院病人增加，台大醫院東址病房區每層樓配有二間負壓隔離病房，原先由各科使用，疫情嚴峻時會由院內感控中心統一調度，評估急診個案數量狀況，收治嚴重病人；不過，即使流感案例大增，也可能多數病人不需住院，服用抗病毒藥物、症狀控制藥物回家休息即可。

若非流感因素導致急診壅塞，台大醫院設有「公床」制度因應。陳彥元表示，急診暫留至一定程度，院方會要求各科釋出病房公床，由急診室統一調配，而各科別之間收治住院病人時，也存在「借床」機制，收治病人較多的科別，可向其他科別調度病床使用，過去科別之間收治病人情況限制嚴格，病人湧入時，病床彈性調度空間變大，次專科之間病床可互相流用。

健康台灣深耕計畫，由各醫院向衛福部申請經費，近期陸續核可。陳彥元說，台大醫院過去即少量執行門診靜脈抗生素治療（OPAT）、急性後期照護（PAC）、在宅急症（HAH）等個案，未來受惠健康台灣深耕計畫，這些方案量能提升，病人住院時間縮短，可連帶提升病床周轉率，因應年底可能到來的流感疫情，讓更多新收治且需使用病床的病人有床可用。