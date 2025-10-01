Youbike大當機 顏若芳怒：這已經不是第一次當機了

今晚北部部分縣市Youbike大當機，北市議員顏若芳指出，對下班通勤交通雪上加霜，已要求北市依約裁罰並協調使用者補償方案。

Youbike於今晚6時40分高峰通勤時間大當機，顏若芳表示，至今已逾一個小時仍在調查肇因中，且尚未修復，嚴重影響會員及市民權益。

她說，事實上，這已經不是Youbike第一次當機了，去年5月20日、6月11日也曾發生嚴重當機事故分，然經查，2016年同樣發生大當機時，Youbike就曾對會員祭出一定日期內1個小時的免費補償方案。

顏若芳指出，已經要求，北市府除應依約裁罰Youbike公司，也應盤點近年Youbike系統當機情形，訂定更嚴格的使用者保障機制，同時，針對今晚的跨縣市大當機，更要要求Youbike公司提出免費時數延長方案，以作為對會員及使用者的補償。

顏若芳說，口口聲聲說重視交通安全、大眾運輸的台北市政府，不應連基本的服務品質都無法保障，應銘記這次的教訓、從嚴處理，避免類似情事再度發生。