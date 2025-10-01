「零日攻擊」劇本小說發行 導演羅景壬盼預言不會發生

台劇「零日攻擊」在台熱播，即將進入尾聲，同名原創劇本書、改編小說新書發表會，今天在台北「集思台大會議中心」舉行；導演羅景壬表示，期盼這齣戲與小說只是歷史文件，書中所有預言都不會發生。

羅景壬致詞表示，劇集播出以來，出現一些令人意料外情況，原本以為只是一部藝術娛樂作品，群眾頂多出現想看或不想看、喜歡或不喜歡情緒，沒想到還出現了一個巨大聲音，就是這個戲「不要看、不能看」，說這個戲在製造衝突、矛盾及煽動，讓他覺得不可思議。

羅景壬表示，這第三種聲音的存在，非常微妙，值得台灣人警醒及深思。

「零日攻擊」製作人鄭心媚致詞表示，製作這部影集的最終目的，就是希望戰爭不要發生，台灣不要變成戰場，這部劇集及小說探討了非常多人性面東西，尤其是中共如何善用滲透手法及人性弱點操弄台灣，「如果我們能從這故事裡得到一些警醒及反思，也許就能阻止戰爭發生，這是所有參與這部影集人員的共同心願」。

本書推薦者、印太戰略智庫執行長矢板明夫致詞表示，憂患意識非常重要，這部影集讓台灣人知道自己要捍衛什麼，中國有句話「時時可死、步步求生」，唯有在這種憂患意識之中，一起努力捍衛台灣民主自由，才是當前最重要的事。

根據黑體文化發布新聞稿，「零日攻擊」改編小說由海德薇、李奕萱、四絃、浮靈子4位新生代作家，取材劇集中不同面向主題，創作中篇小說，探討戰爭威脅、家園逃離、利慾誘惑與人性掙扎，鋪陳台灣人在兩強對峙中的內心世界。

「零日攻擊」原創劇本書收錄10集定稿劇本、製作期間的思辯及專家導讀，並以非虛構方式揭露幕後創作歷程，讓讀者了解這齣關於「台灣有事」的故事，以及創作者如何在政治、文化與媒體壓力中，維持敘事張力與批判性。