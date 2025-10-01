快訊

衣服、鞋包都被神出來...北捷「飛踢男」行頭引熱議 網笑：買起來

中職／被「水鬼」咬一口！兄弟M1被悍將狠咬 5000條黃彩帶攜回洲際

無需大學文憑！黃仁勳點名AI時代下「1工作最夯」 可年入300萬

聽新聞
0:00 / 0:00

「零日攻擊」劇本小說發行 導演羅景壬盼預言不會發生

中央社／ 台北1日電
熱播中台劇「零日攻擊」即將進入尾聲，同名原創劇本書、改編小說1日在台北發表，導演羅景壬（前右3）、製作人鄭心媚（前左2）等人一同持書籍合影。中央社
熱播中台劇「零日攻擊」即將進入尾聲，同名原創劇本書、改編小說1日在台北發表，導演羅景壬（前右3）、製作人鄭心媚（前左2）等人一同持書籍合影。中央社

台劇「零日攻擊」在台熱播，即將進入尾聲，同名原創劇本書、改編小說新書發表會，今天在台北「集思台大會議中心」舉行；導演羅景壬表示，期盼這齣戲與小說只是歷史文件，書中所有預言都不會發生。

羅景壬致詞表示，劇集播出以來，出現一些令人意料外情況，原本以為只是一部藝術娛樂作品，群眾頂多出現想看或不想看、喜歡或不喜歡情緒，沒想到還出現了一個巨大聲音，就是這個戲「不要看、不能看」，說這個戲在製造衝突、矛盾及煽動，讓他覺得不可思議。

羅景壬表示，這第三種聲音的存在，非常微妙，值得台灣人警醒及深思。

「零日攻擊」製作人鄭心媚致詞表示，製作這部影集的最終目的，就是希望戰爭不要發生，台灣不要變成戰場，這部劇集及小說探討了非常多人性面東西，尤其是中共如何善用滲透手法及人性弱點操弄台灣，「如果我們能從這故事裡得到一些警醒及反思，也許就能阻止戰爭發生，這是所有參與這部影集人員的共同心願」。

本書推薦者、印太戰略智庫執行長矢板明夫致詞表示，憂患意識非常重要，這部影集讓台灣人知道自己要捍衛什麼，中國有句話「時時可死、步步求生」，唯有在這種憂患意識之中，一起努力捍衛台灣民主自由，才是當前最重要的事。

根據黑體文化發布新聞稿，「零日攻擊」改編小說由海德薇、李奕萱、四絃、浮靈子4位新生代作家，取材劇集中不同面向主題，創作中篇小說，探討戰爭威脅、家園逃離、利慾誘惑與人性掙扎，鋪陳台灣人在兩強對峙中的內心世界。

「零日攻擊」原創劇本書收錄10集定稿劇本、製作期間的思辯及專家導讀，並以非虛構方式揭露幕後創作歷程，讓讀者了解這齣關於「台灣有事」的故事，以及創作者如何在政治、文化與媒體壓力中，維持敘事張力與批判性。

小說 零日攻擊 台灣人 羅景壬

延伸閱讀

遭控「爽領」鉅額收入 《零日攻擊》導演羅景壬10點聲明正式提告

「零日攻擊」導演羅景壬爆補助爭議 演總統的Janet反應曝光了

補助議題導演羅景壬籲道歉 國民黨：要告就告

「零日攻擊」導演喊告限3天內道歉 國民黨：要告來告

相關新聞

雙北YouBike大當機 新北交通局：時數從寬認定算30分鐘免費範圍

雙北YouBike傍晚大當機，正值下班時間，不少民眾哀嚎。新北市交通局簡任技正吳政諺指出，時間發生在6時40分左右，主要...

下班注意！屏東大雨特報 高屏地區小心大雷雨

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象署表示，今(1)日屏東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區...

未來機車考駕照需過「4關卡」 預估22萬人受影響

交通部今公布全新考照制度，針對18歲以上機車考照，將於116年10月進行機車分區試辦道路路考，考生須通過筆試、場考、取得...

久等了！台南攜手虎航 直飛熊本、沖繩今年底啟航

台南機場自2020年受疫情影響陸續停飛後，近年雖有日本仙台、泰國清邁等航線，但多半透過包機直航方式復飛，目前並無固定航班...

麥德姆颱風最快今晚生成 雙十連假前後還有熱帶擾動發展

熱帶性低氣壓TD24最快今晚增強為颱風「麥德姆」，中央氣象署預報員李名翔表示，周五、周六受到麥德姆颱風外圍雲系影響，花東...

雙北YouBike大當機 下班民眾苦等無法借還車

正值下班時間，台北市YouBike傳大當機，不少民眾在社群平台貼出異常狀況。記者實測，刷卡沒有反應，直接跳到暫停服務的頁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。