跨越2萬公里 台灣、巴拉圭締結氣候治理MOU

環境部今天與巴拉圭環境及永續發展部簽署合作備忘錄。環境部說，這是一份雙方跨越2萬公里的合作協議，除了展現雙方對氣候治理齊心努力的高度意願，也為台巴堅實邦誼與氣候夥伴關係開創新紀元而格外具意義。

環境部今天晚間發布新聞稿表示，環境部長彭啓明與友邦巴拉圭共和國環境及永續發展部長巴雷多（Rolando de Barros Barreto）在外交部常務次長葛葆萱的見證下，今天共同簽署「在巴黎協定下之合作瞭解備忘錄」。

環境部指出，這是台灣首個與友邦簽署巴黎協定碳信用合作備忘錄（MOU），期望在巴黎協定機制下，展開減碳與技術合作，落實國家自定貢獻的減碳目標與行動。

環境部與外交部今年3月赴巴國實地進行考察交流，本次簽署合作備忘錄，雙方將依據「巴黎協定」第6條進行合作，以落實國家自定貢獻、提高減緩和調適行動的目標；合作領域包括碳市場發展資訊、非市場方法、知識、最佳實踐及經驗交流等。

環境部表示，巴拉圭的森林與土地利用管理為其主要溫室氣體排放來源，同時也是潛在碳匯來源，成為巴國主要的減碳核心策略。

巴國在2021年更新版的溫室氣體國家自定貢獻（NDC），揭示透過森林保育、復育與造林、改善畜牧業管理、加強土壤管理、提升能源效率、推動電動運具與接軌國際公約建構健全透明碳市場等措施，目標在2030年將溫室氣體排放量減少10至20%。

彭啓明致詞時表示，台灣去年提出NDC 3.0，將2030年減碳目標設定為26%至30%，並於2035年進一步提升至36%至40%；而巴拉圭再生能源擁有天然優勢，並已建立符合巴黎協定規範的法規架構，使雙方合作具備高度互補性。

巴雷多則表達台灣是巴國堅實的技術聯盟朋友，雙方可融合台灣的技術創新以及巴拉圭豐富的自然資源等，攜手在碳市場機制探討、生態系統服務、循環經濟推動、可持續性教育領域進行更深遠的合作。雙方對於合作係基於巴黎協定的務實合作，期望能帶動雙邊產業綠色成長有高度共識。