快訊

前女主播薛楷莉報天道盟「鐵霸」名號涉詐420萬 富商前男友曝光

台積電還能上車嗎？五星級專家分析「還不算晚」 巴克萊估再漲16%

雙北YouBike大當機 新北交通局：時數從寬認定算30分鐘免費範圍

聽新聞
0:00 / 0:00

壓力肥？台中金牌女房仲越減越肥體重破百 靠這3招甩油27公斤

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
曾姓女房仲（左）在瑞東診所院長杜柏村（右）協助下，成功減至90公斤，光脂肪就減了27公斤。記者趙容萱／攝影
曾姓女房仲（左）在瑞東診所院長杜柏村（右）協助下，成功減至90公斤，光脂肪就減了27公斤。記者趙容萱／攝影

台中5旬莊姓金牌女房仲因家庭、工作壓力大，體重破百，有糖尿病，節食、中醫減重卻越減越胖，直到丈夫因肥胖主動脈剝離險喪命、婆婆罹癌，讓她決心減重，在醫師協助下透過藥物、飲食與生活型態三管齊下，體重減至90公斤，內臟與皮下脂肪共甩27公斤，脫胎換骨。

莊女說，她年輕時不胖，但婚後從「幸福肥」變成「壓力肥」，尤其經常因業務四處奔走，嘗遍各地美食，管不住嘴的結果體重破百，走路會喘、關節不靈活，蹲下就起不來。

主治醫師、瑞東診所院長杜柏村說，台灣250萬糖友中，近8成有肥胖問題，為糖胖症，其心血管疾病、中風、高血壓等共病風險，如同自帶不定時炸彈而不自知。

杜柏村指出，莊女的狀況是典型的「糖胖症」，血糖與肥胖會造成全身慢性發炎，破壞血管功能，進而提升心、腎疾病風險；而脂肪堆積也會造成胰島素阻抗，讓血糖與體重更難控制。

杜柏村為莊女設計個人化治療方案，先是藥物輔助，使用每周一次的新型腸泌素藥物，抑制食慾、穩定情緒，並具心腎保護作用。另加上飲食監控，透過LINE每日回傳餐點照片，採「先吃蔬菜，再吃蛋白質，最後才是少量澱粉」原則，並搭配168間歇性斷食。

莊女說，她也學會壓力管理，除了作息正常也養成游泳、健走的運動習慣，透過聽音樂、散步舒壓，減少情緒性進食。最大的挑戰是過去常受「餓到生氣、覺得人生很不幸福」情緒困擾，在藥物幫助下食慾下降、情緒穩定，成功減重，血糖、血脂數值也變正常。

莊女說「減重永遠不嫌晚，只要開始就有希望！」杜柏村建議，肥胖是疾病，糖胖症患者要在醫療團隊協助下，兼顧「控糖、減重、器官保護」，才能拆除潛伏的健康炸彈。

曾姓女房仲（左）在瑞東診所院長杜柏村（右）協助下，成功減至90公斤，光脂肪就減了27公斤。記者趙容萱／攝影
曾姓女房仲（左）在瑞東診所院長杜柏村（右）協助下，成功減至90公斤，光脂肪就減了27公斤。記者趙容萱／攝影

減重 肥胖 體重

延伸閱讀

不運動也能瘦？減重新藥猛健樂爆紅 骨科醫師提醒肌肉流失

糖尿病患靠「1212」飲食法3個月狂甩23公斤 營養師：血糖也砍半

房仲全聯會攜手各縣市房仲公會 捐助物資支援花蓮光復鄉災區

差點轉行當房仲？SEVENTEEN珉奎「自曝曾備考證照」智性戀魅力太圈粉被讚：做什麼都會成功

相關新聞

雙北YouBike大當機 新北交通局：時數從寬認定算30分鐘免費範圍

雙北YouBike傍晚大當機，正值下班時間，不少民眾哀嚎。新北市交通局簡任技正吳政諺指出，時間發生在6時40分左右，主要...

下班注意！屏東大雨特報 高屏地區小心大雷雨

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象署表示，今(1)日屏東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區...

未來機車考駕照需過「4關卡」 預估22萬人受影響

交通部今公布全新考照制度，針對18歲以上機車考照，將於116年10月進行機車分區試辦道路路考，考生須通過筆試、場考、取得...

久等了！台南攜手虎航 直飛熊本、沖繩今年底啟航

台南機場自2020年受疫情影響陸續停飛後，近年雖有日本仙台、泰國清邁等航線，但多半透過包機直航方式復飛，目前並無固定航班...

麥德姆颱風最快今晚生成 雙十連假前後還有熱帶擾動發展

熱帶性低氣壓TD24最快今晚增強為颱風「麥德姆」，中央氣象署預報員李名翔表示，周五、周六受到麥德姆颱風外圍雲系影響，花東...

雙北YouBike大當機 下班民眾苦等無法借還車

正值下班時間，台北市YouBike傳大當機，不少民眾在社群平台貼出異常狀況。記者實測，刷卡沒有反應，直接跳到暫停服務的頁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。