壓力肥？台中金牌女房仲越減越肥體重破百 靠這3招甩油27公斤

台中5旬莊姓金牌女房仲因家庭、工作壓力大，體重破百，有糖尿病，節食、中醫減重卻越減越胖，直到丈夫因肥胖主動脈剝離險喪命、婆婆罹癌，讓她決心減重，在醫師協助下透過藥物、飲食與生活型態三管齊下，體重減至90公斤，內臟與皮下脂肪共甩27公斤，脫胎換骨。

莊女說，她年輕時不胖，但婚後從「幸福肥」變成「壓力肥」，尤其經常因業務四處奔走，嘗遍各地美食，管不住嘴的結果體重破百，走路會喘、關節不靈活，蹲下就起不來。

主治醫師、瑞東診所院長杜柏村說，台灣250萬糖友中，近8成有肥胖問題，為糖胖症，其心血管疾病、中風、高血壓等共病風險，如同自帶不定時炸彈而不自知。

杜柏村指出，莊女的狀況是典型的「糖胖症」，血糖與肥胖會造成全身慢性發炎，破壞血管功能，進而提升心、腎疾病風險；而脂肪堆積也會造成胰島素阻抗，讓血糖與體重更難控制。

杜柏村為莊女設計個人化治療方案，先是藥物輔助，使用每周一次的新型腸泌素藥物，抑制食慾、穩定情緒，並具心腎保護作用。另加上飲食監控，透過LINE每日回傳餐點照片，採「先吃蔬菜，再吃蛋白質，最後才是少量澱粉」原則，並搭配168間歇性斷食。

莊女說，她也學會壓力管理，除了作息正常也養成游泳、健走的運動習慣，透過聽音樂、散步舒壓，減少情緒性進食。最大的挑戰是過去常受「餓到生氣、覺得人生很不幸福」情緒困擾，在藥物幫助下食慾下降、情緒穩定，成功減重，血糖、血脂數值也變正常。