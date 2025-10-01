快訊

因應中秋連假返鄉需求 台鐵再加開6列次「明凌晨開搶」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
因應中秋連假期間返鄉、返工需求增加，為加強服務旅客，台鐵公司宣布加開6列次疏運。聯合報系資料照
因應中秋連假期間返鄉、返工需求增加，為加強服務旅客，台鐵公司宣布加開6列次疏運。聯合報系資料照

因應中秋連假期間返鄉、返工需求增加，為加強服務旅客，台鐵公司今宣布，10月5日、6日2天，再加開七堵至彰化EMU 3000型自強號4次，10月6日加開樹林至花蓮太魯閣號2列次，預估可再增加2904個座位數，整體運能較平日增加6.2％。

台鐵公司表示，本次再加開班次將於10月2日凌晨0時起，同步開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票，歡迎旅客多加利用。相關加開列車車次、時刻，即日起可於台鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢。

另外，高鐵中秋疏運期間（10月2日至7日），總計6天加開111班次列車，提供1083班次的旅運服務，截至今上午11時止，共有54萬4000人次完成訂票。

高鐵公司表示，離峰時段仍有空位，包含南下10月4日下午5時30分以後；10月5日全天雙向，歡迎尚未購票的旅客多家利用離峰時段。

高鐵公司預估，中秋節疏運期間的尖峰時段，將落在10月3日（五）下午至晚間的南下方向，以及收假日10月6日（一）的北上方向，屆時將即時、持續依照各站人潮狀況更新燈號，以便旅客避開尖峰時段，分流搭乘。

另外，高鐵建議，對號座旅客預先透過「T-EX行動購票」App，或到便利商店完成取票，並預留更充裕時間提前到站搭車，確保行程順暢。

10月6日加開樹林至花蓮太魯閣號2列次。圖／台鐵提供
10月6日加開樹林至花蓮太魯閣號2列次。圖／台鐵提供
10月5日、6日2天，再加開七堵至彰化EMU 3000型自強號4次。圖／台鐵提供
10月5日、6日2天，再加開七堵至彰化EMU 3000型自強號4次。圖／台鐵提供

